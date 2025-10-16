Wlewam 1/2 szklanki do pralki i wrzucam szorstki koc. Po praniu staje się puszysty jak chmurka. Pranie koca w pralce

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-10-16 7:11

Pranie koca w pralce może przywrócić mu utraconą miękkość. Za namową koleżanki stosuję ten domowy sposób na pranie koców w pralce, który sprawił, że wyjmuję je z pralki puszyste, jak nigdy wcześniej. Wlewam pół szklanki tego płynu do pralki, wkładam do bębna kocyki i ustawiam delikatny program prania. Byłam naprawdę zaskoczona, kiedy wyschły.

Pranie koców w pralce

i

Autor: Shutterstock
  • Koce z czasem tracą miękkość, a częste pranie może powodować zmechacenia.
  • Pół szklanki octu wlane do pralki sprawi, że Twoje koce będą puszyste i miękkie.
  • Chcesz poznać więcej sprawdzonych trików na pranie koców, aby zachowały swoją puszystość?

Wlewam 1/2 szklanki do pralki i piorę szorstki koc. Jest puszysty i miękki

Jesień zdecydowanie kojarzy nam się z wieczorami spędzonymi pod kocykiem z ciepłą herbatą i ulubioną książką lub serialem. Niestety koce z czasem tracą swoją pierwotną miękkość, a częste pranie w pralce może przyczynić się do powstawania szorstkich zmechaceń. Jak zatem prać koc, aby nie utracił swojej puszystości? Można zrobić to ręcznie, jednak jest to trudne i męczące. Dlatego warto jednak korzystać w tej sytuacji z pralki. Oczywiście zanim wrzucisz koc do bębna pralki zapoznaj się z instrukcją prania zamieszczoną na metce i ściśle jej przestrzegaj. Oprócz tego warto wykorzystać pewien genialny sposób na pranie koca, aby był puszysty i miły w dotyku. U mnie sprawdził się znakomicie. Po prostu wlewam pół szklanki octu do przegrody przeznaczonej na płyn do płukania w szufladzie na detergenty. Nie stosuję tradycyjnego płynu zmiękczającego, gdyż ten oblepia włókna i z czasem koc się mechaci. Do bębna wlewam płyn do prania i nastawiam pranie koców. Najczęściej wybieram program do tkanin delikatnych. Moje koce dzięki temu są puszyste i miękkie jak nigdy wcześniej.

Jak prać koc w pralce?

Na szczęście większość koców nadaje się do prania w pralce. Jeśli będziesz przestrzegać instrukcji producenta, zamieszczonej na metce z pewnością nie zniszczysz tkaniny i będzie czysta. Większość koców dostępnych na rynku jest wykonana z poliestru czy akrylu, a te bez problemu można prać w pralce. Najlepiej ustawić program do prania syntetyków o temperaturze 40 stopni Celsjusza. W tym przypadku również dużą rolę odgrywa detergent, którego użyjemy - zalecane jest użycie płynu do prania.

Polecany artykuł:

Wlewam 200 ml zamiast płynu do płukania i nastawiam pranie pościeli. Po wyjęciu…
Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRANIE W PRALCE