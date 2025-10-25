Wlałam do pralki zamiast płynu do płukania. Pościel po praniu jest miękka, jak nowa. Pranie pościeli

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-10-25 6:38

Chcesz spać pod miękką i pachnącą świeżością pościelą? Podczas prania wlej do pralki 200 ml zamiast płynu do płukania i nastaw pranie swojej pościeli. Gwarantujemy, że po wyjęciu z bębna będzie czysta i miękka, jak nowa. Ten sposób na pranie pościeli w pralce u mnie sprawdza się genialnie i stosuję go od miesięcy.

Pranie pościeli

i

Autor: Shutterstock
  • Częste pranie pościeli jest kluczowe dla higieny i komfortu snu.
  • Użyj zamiast płynu do płukania, aby pościel była czysta, miękka i wolna od resztek detergentów.
  • Pamiętaj o segregacji pościeli i praniu w odpowiedniej temperaturze, najlepiej z piłeczkami tenisowymi.
  • Odkryj proste triki, dzięki którym Twoja pościel będzie zawsze świeża i przyjemna w dotyku!

Wlewam 200 ml zamiast płynu do płukania i nastawiam pranie pościeli. Jest czysta i miękka

Niestety wiele osób popełnia ogromny błąd i pierze swoją pościel zbyt rzadko. W końcu to na niej gromadzi się martwy naskórek, pot i wiele bakterii. W trosce o zdrowy sen powinno się prać pościel nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Tylko w ten sposób zadbamy o to, aby spać w komfortowych i higienicznych warunkach. Chyba każdy z nas lubi spać pod miękką pościelą. Niestety z czasem ta sztywnieje, a jej włókna stają się szorstkie. Co zrobić w takiej sytuacji, aby przywrócić swoim poszewkom dawną miękkość? Zacznijmy od tego, że płyn do zmiękczania tkanin jest zdecydowanie odradzany w przypadku prania pościeli. Dlaczego? Pod jego wpływem poszewki zaczynają wchłaniać coraz mniej wilgoci. Dodatkowo pościel z flaneli może zacząć się mechacić pod wpływem tego środka. Dlatego ja wlewam 200 ml octu do szuflady na detergenty, zamiast płynu zmiękczającego, dodaję proszek i nastawiam pranie pościeli. Ocet oczyści poszwy z brudu, a dodatkowo usunie resztki detergentu. W efekcie pościel będzie miękka i idealnie czysta.

Jak prać pościel, aby była miękka i czysta?

Niezwykle istotną zasadą, której trzeba bezwzględnie przestrzegać podczas prania pościeli, jest jej odpowiednia segregacja przed włożeniem do bębna. Nie powinno prać jednocześnie białej pościeli bawełnianej z kolorową z satyny. Dlaczego? W ten sposób może dojść do przebarwień i zniszczenia tkaniny. A w jakiej temperaturze powinno się prać pościel? Jeśli tylko pozwala na to materiał, z jakiego są wykonane poszwy, to warto nastawiać program o temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza. Taka temperatura prania pościeli gwarantuje, że bakterie, grzyby i roztocza zostaną z tkaniny usunięte. Warto wrzucić do bębna pralki 3 piłeczki tenisowe. Podczas kręcenia się bębna, ugniotą pościel w taki sposób, że będzie ona miękka i puszysta.

Polecany artykuł:

Wsypuję 1 opakowanie do bębna. Poduszki są czyste i puszyste jak nowe. Pranie p…
Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRANIE POŚCIELI