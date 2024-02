U babci na wsi zawsze były białe ściany. Babcia goniła, by zawsze myć je w ten sposób. Sposób z PRL-u, który doczyszcza ściany bez uszczerpku dla kolory. Sposób na mycie ścian

Sąsiadka wyjawiła w końcu, jak pielęgnuje swoje storczyki. One są całe obsypane pięknymi kwiatami. To ten domowy nawóz do storczyków sprawił, że rosną jak szalone

Jak prawidłowo myć ściany?

Ściany to nie jest pierwsze miejsce, o którym myślimy podczas sprzątania. To błąd bowiem zbiera się na nich kurz i zabrudzenia z powietrza. Wpływają one na jakość powietrza co może mieć ogromne znaczenie dla osób zmagających się z astmą oraz alergiami wziewnymi. Moja babcia zawsze powtarzała, że ściany powinno czyścić się i przecierać jak każde inne powierzchnie w domu. Najlepiej jest to robić podczas odkurzania. Moja babcia na rurę od odkurzacza zakładała gazę i ściskała ją gumką recepturką. Tak przygotowaną końcówką raz w tygodniu odkurzała wszystkie ściany w domu. Na większe zabrudzenia babcia miała swój patent, który działał za każdym razem.

Babcia mieszała to z wodą i przecierała ściany. Plamy znikają, a kolor pozostaje

Na tłuste plamy na ścianach babcia zawsze radziła, że najlepszy jest ocet. Jej zdaniem nie było nic lepszego do mycia ścian. Aby ocet był bezpieczny dla kolorów i nie było ryzyka zmycia farby babcia odpowiednio go rozcieńczała. Jej sekretem były proporcje. Zmieszaj ocet z delikatnie ciepłą wodą w proporcjach 1:4. Aby nie było ryzyka uszkodzenia farby ocet musi być dobrze rozcieńczając. Tak przygotowaną mieszanką spryskaj zabrudzenia na ścianach i odczekaj kilkanaście minut. Po wszystkim przetrzyj ściany ponownie tym razem użyj do tego zwilżonej i miękkiej ściereczki. Rozcieńczony ocet rewelacyjnie usunie zabrudzenia ze ścian, a będzie przy tym bezpieczny dla kolorów.

