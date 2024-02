Wlewam 1 szklankę, gotuję i dosypuję sody do przypalonego garnka. Spalenizna odchodzi sama bez szorowania. Sposób na przypalony garnek

Sąsiadka wyjawiła w końcu, jak pielęgnuje swoje storczyki. One są całe obsypane pięknymi kwiatami. To ten domowy nawóz do storczyków sprawił, że rosną jak szalone

Wlewam 1 szklankę, gotuję i dosypuję sody do przypalonego garnka. Spalenizna odchodzi sama bez szorowania

Wystarczy dosłownie chwila nieuwagi, aby przypalić garnek i gotujący się w nim posiłek. Niestety jedzenie zapewne nie będzie nadawało się do spożycia, ale na szczęście istnieją sposoby na uratowanie spalonego garnka. Kiedy widzisz przypalone dno w naczyniu, pierwsze co robisz to chwytasz za druciak i zaczynasz szorować? Zdecydowanie lepiej wypróbuj ten domowy sposób na przypalony garnek, dzięki któremu usuniesz z niego spaleniznę bez szorowania. Wlej 1 szklankę octu (możesz dodać także pół szklanki wody) do garnka i zagotuj tę mieszankę. Następnie zdejmij z kuchenki i wsyp 2 łyżki sody oczyszczonej. Po 5 minutach wylej roztwór i umyj naczynie płynem. Garnek będzie jak nowy!

Domowy sposób na wyczyszczenie przypalonego garnka

Oprócz opisanej wyżej mikstury można zastosować jeszcze jeden skuteczny sposób na wyczyszczenie przypalonego garnka. Do usunięcia brudu możesz wykorzystać kostkę płynu do naczyń. Wlej płyn do naczyń do silikonowej foremki na lód i wstaw na kilka godzin do zamrażalnika. Następnie kostką pocieraj zabrudzone powierzchnie. Po chwili twój przypalony garnek będzie jak nowy.

Ocet - dlaczego warto zawsze mieć w domu butelkę octu? 12 praktycznych zastosowań octu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.