Taka jest prawda o związku księżnej Kate z mężem! Ekspert rozszyfrował język ciała

Specjalistka od mowy ciała analizuje zachowanie księżnej Kate podczas jej wielkiego powrotu. Judi James nie ma wątpliwości, jaka jest relacja Kate z mężem

Księżna Kate przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W marcu ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali m.in., że Kate rozstała się z Williamem. Media brytyjskie pisały, iż nie zobaczymy Kate 15 czerwca podczas słynnej uroczystości Trooping the Colour. A ona zaskoczyła wszystkich! Księżna Kate pokazała się publicznie po raz pierwszy od grudnia i to razem z całą trójką dzieci. W czarno-białej kreacji podczas widowiskowej królewskiej parady wyglądała olśniewająco. Podczas słynnej parady Trooping the Colour wymieniła z księciem Williamem niejedno spojrzenie. Ich język ciała przeanalizowała brytyjska ekspertka. Jaka jest jej diagnoza dotycząca relacji książęcej pary?

"Kate, która na tym etapie wyraźnie się rozluźniła, odpowiedziała szerokim, pełnym miłości uśmiechem”

Specjalistka ds. komunikacji Judi James powiedziała dla Daily Mail, że język ciała księżnej Kate i księcia Williama wskazywał na to, że ich związek wręcz kwitnie! "Zmarszczki wokół oczu Williama i napięte mięśnie wokół jego ust pokazały jego wewnętrzną dumę i zapewne także ulgę spowodowaną tym, że jego piękna żona znów stoi obok niego, podczas gdy Kate, która na tym etapie wyraźnie się rozluźniła, odpowiedziała szerokim, pełnym miłości uśmiechem” - orzekła specjalistka. „Mowa ciała Kate podczas tego pierwszego kroku w powrocie była mistrzowskim wykładem na temat tego, na czym polega bycie członkiem rodziny królewskiej. Za jej wzór można uznać zmarłą królową, ten wzór to stoicyzm i spokój, bez odrobiny użalania się nad sobą i dramatyzmu" - dodaje Judi James.

Kate and Wills' look of love: Body language expert reveals how royal couple's romantic balcony moment revealed the truth about their relationship https://t.co/k8JVjsRnIO pic.twitter.com/WZSLKzKQD2— Daily Mail Online (@MailOnline) June 15, 2024

