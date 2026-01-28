Zawsze zimą raz na 2 tygodnie podlewam tym kwiaty doniczkowe. Naturalny wywar, który zabija ziemiórki i ratuje moje kwiaty. Usuwa ziemiórki raz na zawsze

Małe, czarne muszki latające wokół roślin to ziemiórki, których larwy niszczą korzenie.

Larwy żerują na korzeniach, prowadząc do żółknięcia, więdnięcia, a nawet obumarcia roślin.

Czosnek to domowy sposób na ziemiórki: napar z 2 ząbków czosnku rozcieńczony w 1 litrze wody.

Chcesz skutecznie pozbyć się ziemiórek i uratować swoje rośliny? Sprawdź, jak to zrobić!

Jak rozpoznać ziemiórki?

Wyglądają jak małe, czarne muszki, ale są o wiele bardziej szkodliwe. Najczęściej latają wokół kwiatów doniczkowych, ale to nie dorosłe osobniki stanowią największy problem. Ziemiórki rozmnażają się poprzez składanie jaj w doniczkach i to larwy sieją największe spustoszenie. Dorosłe ziemiórki żyją zaledwie 7 dni, ale w tym czasie samica może złożyć nawet 100 jaj, które wylęgają się po 4 dniach. W temperaturze pokojowej rozwojowy cykl jednego pokolenia trwa około 4 tygodnie.

Jak ziemiórki niszczą rośliny?

Najbardziej szkodliwe są larwy ziemiórek, które gromadzą się i żerują blisko powierzchni. Zjadają one resztki organiczne, a także koszenie i pędy roślin. Uszkadzają tym samym układ korzeniowy kwiatów, który w skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitego obumarcia roślin. Zaatakowane kwiaty doniczkowe mogą zacząć żółknąc i więdnąć. Dodatkowo ziemiórki mogą roznosić patogeny wywołujące groźne choroby rośli, takie jak fuzaryjne więdnięcie siewek.

Podlewaj tym kwiaty, a pozbędziesz się ziemiórek. Zabija larwy, a jest bezpieczny dla roślin

Jeżeli zauważyłeś, że wokół Twoich roślin latają ziemiórki to znak, że czas działać. Jeżeli problem nie jest bardzo duży z powodzeniem wystarczą domowe sposoby na pozbycie się szkodników. Specjaliści wskazują, że wśród domowych sposobów najskuteczniejszy jest czosnek. Działa zarówno odstraszająco na dorosłe osobniki, a dzięki zawartości allicyny hamuje rozwój i niszczy larwy. Aby wykorzystać czosnek wystarczy, że rozgnieciesz 2 ząbki czosnku (wraz z łupinami) i zalejesz je 500 ml wody wrzącej wody. Całość należy odstawić do wystygnięcia, a następnie przecedzić. Przed wykorzystaniem naparu należy go rozcieńczyć go w 1 litrze wody. Tak przygotowanym wywarem podlewaj zaatakowane rośliny raz na 5 dni.

W przypadku większego problemu warto sięgnąć po kupne preparaty. Eksperci wskazują, że najsilniejszym, ale jednocześnie bezpiecznym dla roślin, jest Mospilan 20 SP. To chemiczny związek, który działa zarówno na larwy, jak i dorosłe osobniki. Zawiera on acetamipryd, który wnika do wewnątrz rośliny i krąży w jej sokach. Zainfekowane owady umierają po kilku godzinach. Mospilan 20 SP można stosować zarówno do podlewania (zwalcza larwy), a także w formie oprysków na dorosłe osobniki.