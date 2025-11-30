Zasyp ziemię 1 łyżką. Zwalczy ziemiórki i ich larwy raz na zawsze. Sposób na ziemiórki

Ziemiórki to małe muszki, które atakują rośliny doniczkowe, a ich larwy niszczą korzenie.

Ziemiórki to małe muszki, które wyglądem przypominają owocówki. Te małe szkodniki atakują rośliny doniczkowe. Dorosłe osobniki latają wokół rośliny i z łatwością przenoszą się na kolejne kwiaty w domu. Z kolei larwy ziemiórek najczęściej żerują w wilgotnej ziemi, w pobliżu korzeni roślin doniczkowych, skąd pobierają niezbędną dla siebie materię organiczną. W efekcie roślina marnieje i obumiera. Tych małych szkodników naprawdę ciężko się pozbyć, gdyż nie da się ocenić, w ilu roślinach doniczkowych się rozwijają. Dlatego, gdy zauważyłaś małe muszki unoszące się nad ziemią w przynajmniej jednej doniczce, to od razu działaj. Znakomitym pogromcą ziemiórek jest czosnek. Najszybciej jest rozsypać 1 łyżkę granulowanego czosnku w doniczce i podlać niewielką ilością wody. Zabieg powtarzaj raz w tygodniu, a ziemiórki znikną.

Domowy sposób na ziemiórki. Czosnek

Jak już wspomniałam niezrównany w walce z ziemiórkami jest czosnek. Zamiast granulowanego, można przygotować z niego także płynny preparat. Wystarczy, że rozgnieciesz główkę czosnku i zalejesz ją szklanką wrzącej wody. Poczekaj aż ostygnie i podlej nią zaatakowane przez szkodniki rośliny. Wywar z czosnku można też dodatkowo rozcieńczyć z litrem letniej wody. Zabieg powtórz 3 razy w odstępach 7-dniowych.

Jak pozbyć się ziemiórek domowymi sposobami?

Innym domowym sposobem na pozbycie się ziemiórek jest napar z rumianku. Potrzebujesz 10 saszetek rumianku lub 100 g koszyczków rumianku. Zalej je 500 ml wrzątku i poczekaj około 30 minut, aż wystygnie. Jeśli napar przygotowujesz z koszyczków, to koniecznie przecedź je przez sitko, a powstałym płynem podlej swoje rośliny doniczkowe. Ten zabieg powtórz po 7 dniach, a następnie po 14. Równie skutecznym sposobem na małe muszki w doniczce jest cynamon. Wystarczy wymieszać trzy łyżki stołowe cynamonu z 0,5 l ciepłej wody i odstawić do wystygnięcia. Następnie przecedź płyn przez czystą ściereczkę i wlej go do doniczki zaatakowanej przez ziemiórki rośliny. Owady i ich larwy wyginą.