1 łyżka i litr gorącej wody sprawią, że marniejąca dracena będzie rosła jak szalona. Szybko obsypie się nowymi liśćmi. Domowa odżywka do draceny

Już 1 łyżka sprawi, że marniejąca dracena będzie rosła jak szalona i obsypie się nowymi liśćmi

Dracena to roślina, która jest obecna w wielu polskich domach. Elegancka i niewymagająca stanowi doskonałą ozdobę salonu czy sypialni. Pielęgnacja draceny nie jest zbyt skomplikowana i z pewnością każdy poradzi sobie z nią bez większego problemu. Jednak bywa, że czasami marnieje, a jej liście opadają. Wówczas zastanawiamy się, co zrobić, aby uratować marniejącą dracenę. Jeśli masz pewność, że stoi ona w dogodnym dla siebie miejscu i ma zapewnioną odpowiednią ilość wody, to zapewne konieczne jest odżywienie draceny. Otóż jak każdą roślinę doniczkową, tak i dracenę należy raz na jakiś czas odżywiać, aby dostarczyć jej niezbędnych składników do wzrostu i ochronić ją przed chorobami czy szkodnikami. Jedną z najlepszych odżywek do draceny jest żelatyna. Już jedna łyżeczka żelatyny sprawi, że marniejąca dracena odbije i będzie rosła jak szalona. Po kilku tygodniach kuracji zobaczysz, że wypuszcza nowe liście.

Domowa odżywka do draceny. Jak ją przygotować?

Do przygotowania domowej odżywki do draceny potrzebujesz jednej łyżki żelatyny. Rozpuść ją w 1 litrze gorącej wody. Jak stosować żelatynę do roślin doniczkowych? Ostudzoną miksturą podlewaj dracenę w okresie wegetacyjnym raz w miesiącu. Żelatyna stanowi bardzo dobre źródło azotu. Jest to składnik, który szybko wypłukuje się z gleby, więc należy go intensywnie uzupełniać. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zaobserwujemy, że dracena przestała rosnąć lub jej liście żółkną.

Pielęgnacja draceny

Dracena potrzebuje sporej dawki światła słonecznego, dlatego najlepiej postawić ją w pobliżu okna. Jednak warto pamiętać, że jest to gatunek, który pochodzi z ciepłych krajów i trzeba ją chronić przed niskimi temperaturami i przeciągami. Jak podlewać dracenę? W okresie zimowym warto to robić raz w tygodniu, najlepiej odstaną, miękką wodą. Raz na jakiś czas warto też zraszać jej liście, aby poprawić wilgotność powietrza wokół rośliny.