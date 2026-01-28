10-tygodniowa dziewczynka trafiła do szpitala. Sprawą zajmuje się policja

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-28 8:54

W Elblągu trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia z udziałem 10-tygodniowej dziewczynki, która trafiła do szpitala z obrażeniami mogącymi wskazywać na przemoc.

  • 10-tygodniowa dziewczynka trafiła do szpitala w Elblągu z obrażeniami mogącymi wskazywać na przemoc.
  • Nieoficjalnie dziecko do placówki przywieźli rodzice.
  • Rodzice twierdzili, że dziewczynka spadła z łóżeczka.
  • Lekarze zwrócili uwagę na ślady wcześniejszych urazów.
  • Policja podała, że w miejscu zamieszkania rodziców nie było wcześniejszych interwencji.

Nieoficjalnie wiadomo, że dziecko zostało przywiezione do placówki przez rodziców - informuje Radio Eska. Rodzice mieli tłumaczyć, że dziewczynka spadła z łóżeczka. Uwagę lekarzy zwróciły jednak ślady wcześniejszych urazów, co wzbudziło podejrzenia o możliwe znęcanie się nad niemowlęciem. Policja przekazała, że dotychczas w miejscu zamieszkania rodziców nie odnotowano żadnych wcześniejszych interwencji. Postępowanie w tej sprawie prowadzą prokuratura oraz policja.

Policjanci po otrzymaniu informacji o stanie 10-tygodniowego dziecka przesłuchali świadków w tym lekarza, rodziców dziecka, dziadków i sąsiadów – powiedział portalowi info.elblag.pl nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Jak dodał rzecznik, o sytuacji zostały powiadomione odpowiednie instytucje. – O sytuacji został powiadomiony Sąd Rodzinny, Prokuratura oraz Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Na chwilę obecną nikt nie został zatrzymany, a 10-tygodniowa dziewczynka przebywa w szpitalu pod opieką lekarzy – przekazał Krzysztof Nowacki.

Ze względu na dobro śledztwa służby nie udzielają szczegółowych informacji.

