Wymieszaj z wodą i przywitaj tym rododendron w lutym. Krzew łagodnie wybudzi się po zimie i wiosną obsypie kwiatami jak z marzeń. Pierwsze nawożenie rododendrona w sezonie

Rododendrony potrzebują nawadniania zimą, aby uniknąć suszy fizjologicznej.

Podlewaj krzewy podczas odwilży, kierując wodę do korzeni i okrywając je.

Lutowe nawożenie fusami z kawy zakwasi glebę i pobudzi bujne kwitnienie.

Dowiedz się, jak odpowiednio przygotować rododendrony, aby wiosną obsypały się kwiatami!

Jak przygotować rododendrony do wiosny?

Większość odmian rododendronów dobrze znosi ujemne temperatury oraz zalegającą warstwę śniegu. Nie znaczy to jednak, że są to krzewy pancerne i zimą nie potrzebują dodatkowego wsparcia. Bardzo często zdarza się, że o tej porze roku liście rododendronów marnieją i zawijają się w charakterystyczne rulony. Jest to mechanizm obronny rośliny. W ten sposób rododendrony magazynują wodą. Zima to trudny okres dla roślin w zakresie pobierania wody z gleby. Zamarznięta ziemia praktycznie wyklucza naturalne pobieranie wody. Tak zwana susza fizjologiczna jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem dla wielu roślin w ogrodzie.

Bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym do wykonania zimą jest właśnie podlewanie rododendronów. Jak to zrobić, gdy gleba jest zamarznięta? Przede wszystkim najważniejsza jest obserwacja. Eksperci z American Rhododendron Society zalecają regularne śledzenie pogody i reagowanie na odwilż. Gdy temperatury delikatnie się podnoszą to znak, że warto przeprowadzić podlewanie. Najlepiej lać wodę bezpośrednio do korzeni, aby przyspieszyć regenerację i rozwój krzewu. Po skończonym podlewaniu okryj korzenie kopczykiem igliwia, torfu lub trocin. Rododendrony mają płytki system korzeniowy dlatego bardzo ważne jest, aby zapobiegać parowaniu i utracie wody. Zabieg ten należy regularnie powtarzać, zawsze wtedy, gdy prognozowana jest odwilż.

W lutym sypie to garściami pod rododendrony. Wiosną kwitną jak szalone

W zależności od pogody, w lutym można zacząć pierwsze nawożenie krzewów. Jeżeli pogoda sprzyja i nie ma już większych mrozów to właśnie w lutym rośliny budzą się życia rozpoczynają przygotowania do okresu wegetacji. Jeżeli luty jest bardzo zimowy, mroźny i śnieżny to z pierwszym nawożeniem należy się wstrzymać do marca. Rododendrony najlepiej rosną w kwaśnej glebie i to właśnie na tym najlepiej skupić się na początku sezonu. Ogrodnicy zalecają, by wokół korzeni rozsypać fusy z kawy. Są one najlepszym domowym nawozem dla wielu roślin. Delikatnie zakwaszają glebę, a także dostarczają azot odpowiadający za rozrost liście oraz poziom kwitnienia. Fusy z kawy rozsypane wokół korzeni stymulują lepszy wzrost rododendronów i sprawiają, że krzewy wiosną kwitną dwa razy bujniej.