Wetrzyj w zapleśniałe fugi w łazience. Zadziała przeciwgrzybiczo i wybieli spoiny. Czyszczenie fug

Czyszczenie fug to zmora, ale domowe sposoby mogą być równie skuteczne co chemia.

Przygotuj pastę z sody i wody utlenionej, aby usunąć brud i pleśń.

Wetrzyj mieszankę w spoiny, odczekaj i spłucz – zobacz, jak fugi odzyskują biel!

Chcesz poznać przepis na domową pastę, która wybieli fugi i usunie pleśń?

Wetrzyj w fugi w łazience, a wyżre brud i pleśń. Ta pasta wybieli spoiny

Czyszczenie fug to zmora każdej pani domu. Te wąskie szczeliny między płytkami są trudne do utrzymania w czystości, ale także i do wyczyszczenia. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie robiliśmy tego od dłuższego czasu, może się okazać, że brud na dobre wtopił się w spoiny między płytkami. Częstym zjawiskiem jest pojawienie się pleśni na fugach łazienkowych. Wówczas wydaje nam się, że czeka nas nie tylko pracochłonne szorowanie, ale konieczne jest użycie silnego detergentu. Jednak tu warto wziąć pod uwagę domowe sposoby na czyszczenie fug łazienkowych. Okazuje się, że są one równie skuteczne, co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. Jeśli zabierasz się za czyszczenie fug w łazience, to przygotuj tę domową pastę z sody i wody utlenionej i wetrzyj ją w brudne spoiny, a wybieli je i usunie z nich pleśń.

Domowa pasta do czyszczenia fug z pleśni i brudu

Jak przygotować tę pastę czyszczącą do fug? To bardzo proste i tanie rozwiązanie, które wspaniale wybieli fugi, ale ich nie zniszczy. Połącz ze sobą: pół szklanki sody, 70 ml szklanki wody utlenionej oraz łyżkę płynu do mycia naczyń. Uzyskaną pastę wetrzyj w fugi za pomocą szczoteczki lub szmatki. Następnie po 30 minutach spłucz pozostałości ciepłą wodą. Soda oczyszczona z łatwością usuwa wszelkie zabrudzenia, natomiast wodą utleniona pomoże w walce z pleśnią na fugach. Efekt stosowania tego domowego sposobu zadowoli każdego.

Jak wyczyścić pleśń z fug łazienkowych?

Pleśń na fugach w łazience to dość częsty widok. Wykwity najczęściej pojawiają się w okolicy wanny lub prysznica. Na szczęście są przeróżne domowe sposoby na pozbycie się pleśni z łazienki. Jednym z najskuteczniejszych środków do usuwania grzyba jest ocet. Wlej pół szklanki octu do pół szklanki ciepłej wody i spryskaj zapleśniałe fugi. Pozostaw na 30 minut i wyszoruj spoiny szczoteczką. Na koniec spłucz letnią wodą.