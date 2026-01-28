Posyp 5 czubatymi łyżkami zatkany odpływ liniowy pod prysznicem i zalej go wrzątkiem. Udrożnisz rury, a woda będzie spływać jak z wodospadu. Sposób na odetkanie odpływu liniowego

Odpływ liniowy, choć estetyczny, łatwo się zatyka, powodując zalanie łazienki.

Zanim wezwiesz hydraulika, wypróbuj prosty i skuteczny domowy sposób na udrożnienie.

Wsyp do odpływu jeden składnik, zalej wrzątkiem i zobacz, jak woda znów swobodnie spływa!

Odkryj sprawdzony trik, który przywróci drożność Twojemu odpływowi liniowemu.

Posyp zatkany odpływ liniowy pod prysznicem i zalej go wrzątkiem. Woda będzie spływać jak z wodospadu

Od kilku lat jednym z najmodniejszych rozwiązań pojawiających się w wielu łazienkach pod prysznicem jest odpływ liniowy. Z powodzeniem zastępuje on tradycyjny z brodzikiem i niewątpliwie zawdzięcza to swojemu estetycznemu wyglądowi. Jednak jak się okazuje pośród wielu plusów, ma ono swoje minusy. Jednym z nich jest fakt, że odpływ liniowy z łatwością się zatyka i kiedy woda nie ma gdzie spłynąć, rozlewa się dosłownie po całej łazience. To zdecydowanie utrudnia codzienne funkcjonowanie i w korzystanie z prysznica. Jak zatem odetkać odpływ liniowy, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji? Często wówczas wzywamy hydraulika, który pomoże nam uporać się z problemem. Jednak zanim to zrobimy warto wypróbować ten skuteczny sposób na odetkanie odpływu liniowego, który w wielu przypadkach z łatwością poradzi sobie z zatorami w rurach. Otóż w pierwszej kolejności należy usunąć powierzchowne zanieczyszczenia, które mogą blokować odpływ wody spod prysznica. Następnie wsyp pięć czubatych łyżek sody oczyszczonej do odpływu i dolej szklankę octu. Pozostaw na 20 minut i zalej wrzątkiem. Usłyszysz bulgotanie, a po chwili zatkany odpływ znów będzie drożny.

Jak odetkać odpływ liniowy?

W sytuacji kryzysowej można również sięgnąć po silne środki chemiczne do odtykania rur, na przykład kultowy Kret. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeśli odpływ pod Twoim prysznicem ma tendencję do zapychania, wówczas raz w tygodniu zapobiegawczo wsypuj do niego sodę oczyszczoną lub kwasek cytrynowy, zalewaj gorącą wodą. Dzięki temu na bieżąco będziesz usuwać z niego zabrudzenia utrudniające przepływ wody.