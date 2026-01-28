Posyp 5 czubatymi łyżkami zatkany odpływ liniowy pod prysznicem i zalej go wrzątkiem. Udrożnisz rury, a woda będzie spływać jak z wodospadu. Sposób na odetkanie odpływu liniowego

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-01-28 5:23

Zatkany odpływ liniowy pod prysznicem to niestety częsty problem. Kiedy woda zaczyna spływać do rur coraz wolniej najczęściej wzywamy hydraulika. Jednak najpierw warto wypróbować ten skuteczny domowy sposób na odetkanie odpływu liniowego pod prysznicem. Posyp go pięcioma czubatymi łyżkami i zalej wrzątkiem, a udrożni rury i woda będzie do nich spływać jak z wodospadu.

Jak odetkać odpływ liniowy?

i

Autor: Shutterstock
  • Odpływ liniowy, choć estetyczny, łatwo się zatyka, powodując zalanie łazienki.
  • Zanim wezwiesz hydraulika, wypróbuj prosty i skuteczny domowy sposób na udrożnienie.
  • Wsyp do odpływu jeden składnik, zalej wrzątkiem i zobacz, jak woda znów swobodnie spływa!
  • Odkryj sprawdzony trik, który przywróci drożność Twojemu odpływowi liniowemu.

Posyp zatkany odpływ liniowy pod prysznicem i zalej go wrzątkiem. Woda będzie spływać jak z wodospadu

Od kilku lat jednym z najmodniejszych rozwiązań pojawiających się w wielu łazienkach pod prysznicem jest odpływ liniowy. Z powodzeniem zastępuje on tradycyjny z brodzikiem i niewątpliwie zawdzięcza to swojemu estetycznemu wyglądowi. Jednak jak się okazuje pośród wielu plusów, ma ono swoje minusy. Jednym z nich jest fakt, że odpływ liniowy z łatwością się zatyka i kiedy woda nie ma gdzie spłynąć, rozlewa się dosłownie po całej łazience. To zdecydowanie utrudnia codzienne funkcjonowanie i w korzystanie z prysznica. Jak zatem odetkać odpływ liniowy, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji? Często wówczas wzywamy hydraulika, który pomoże nam uporać się z problemem. Jednak zanim to zrobimy warto wypróbować ten skuteczny sposób na odetkanie odpływu liniowego, który w wielu przypadkach z łatwością poradzi sobie z zatorami w rurach. Otóż w pierwszej kolejności należy usunąć powierzchowne zanieczyszczenia, które mogą blokować odpływ wody spod prysznica. Następnie wsyp pięć czubatych łyżek sody oczyszczonej do odpływu i dolej szklankę octu. Pozostaw na 20 minut i zalej wrzątkiem. Usłyszysz bulgotanie, a po chwili zatkany odpływ znów będzie drożny.

Jak odetkać odpływ liniowy?

W sytuacji kryzysowej można również sięgnąć po silne środki chemiczne do odtykania rur, na przykład kultowy Kret. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeśli odpływ pod Twoim prysznicem ma tendencję do zapychania, wówczas raz w tygodniu zapobiegawczo wsypuj do niego sodę oczyszczoną lub kwasek cytrynowy, zalewaj gorącą wodą. Dzięki temu na bieżąco będziesz usuwać z niego zabrudzenia utrudniające przepływ wody.

Polecany artykuł:

Wlej 100 ml do butelki i spryskaj kabinę prysznicową. Woda będzie spływać po sz…
Jak to wyczyścić?
9 zdjęć
Super Express Google News
Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZATKANY ODPŁYW
PRYSZNIC