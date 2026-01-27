Wlej 100 ml do butelki i spryskaj kabinę prysznicową. Woda będzie spływać po szybie bez śladu. Czyszczenie kabiny prysznicowej

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-01-27 5:33

Czyszczenie kabiny prysznicowej może być naprawdę proste. Co więcej, jeden produkt pozwoli nam nie tylko usunąć osad i kamień z prysznica, ale też zabezpieczy szyby przed zbyt szybkim pojawieniem się zacieków z wody. Dzięki temu kabina prysznicowa będzie lśnić przez wiele dni. Wlej 1/2 szklanki do butelki i spryskaj kabinę prysznicową, a woda będzie spływać po szybach bez śladu.

Czyszczenie kabiny prysznicowej

i

Autor: Shutterstock
  • Utrzymanie czystości kabiny prysznicowej to wyzwanie, a zacieki i smugi to zmora wielu łazienek.
  • Zamiast męczyć się z kamieniem i osadem, odkryj zaskakujący sposób na lśniąco czystą kabinę.
  • Pewien płyn, który masz pod ręką, sprawi, że woda będzie spływać, a Twoja kabina lśnić bez wysiłku.
  • Chcesz, by Twoja kabina prysznicowa wyglądała jak nowa? Poznaj sekretny składnik!

Wlej 1/2 szklanki do butelki i spryskaj kabinę prysznicową, a będzie lśnić bez zacieków i smug

Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości to nie lada wyzwanie. Czasami trzeba się sporo napracować i na bieżąco, po każdej kąpieli wycierać ją z wody, aby nie powstawały zacieki. Niestety osad z kamienia i mydła dość szybko uwidacznia się na szklanych powierzchniach, przez co kabina nie wygląda zbyt estetycznie. A im dłużej zwlekamy z gruntowym czyszczeniem, to tym trudniej jest się pozbyć kamienia z kabiny prysznicowej. Oczywiście istnieje kilak skutecznych sposobów na czyszczenie kabiny prysznicowej z kamienia. Można również zabezpieczyć jej szklaną powierzchnię przed zaciekami wody. Ja stosuję do mycia kabiny w swojej łazience zimowy płyn do spryskiwaczy samochodowych. Dlaczego? Otóż nie tylko znakomicie usuwa ze szklanej powierzchni wszelkie zabrudzenia, nawet te tłuste, ale przede wszystkim nie pozostawia smug i sprawia, że kabina jest perfekcyjnie czysta nawet przez tydzień. To dzięki właściwościom hydrofobowym tego płynu. Pozostawia na kabinie cząsteczki, które odpychają wodę i w efekcie szybko spływa po szkle, zamiast zostawiać na nim zacieki.

Czyszczenie kabiny prysznicowe z kamienia. Domowe sposoby

Istnieje kilka domowych sposobów na wyczyszczenie kabiny prysznicowej z kamienia. Czasami wystarczy zastosować roztwór wody z octem w proporcji 1:1. Można również przygotować nico silniejszy płyn czyszczący, który bez problemu rozprawi się z kamieniem i osadem z mydła. W butelce z atomizerem mieszam pół szklanki wody, pół szklanki octu i 1/4 szklanki płynu do naczyń. Taką mieszanką spryskuję szkło kabiny prysznicowej i przecieram ściereczką. Następnie spłukuję letnią wodą i gotowe.

Polecany artykuł:

Wrzuć 1 kostkę i naciśnij przycisk. Muszla klozetowa zaświeci czystością. Zabij…
Jak to wyczyścić?
9 zdjęć
Super Express Google News
Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZYSZCZENIE KABINY PRYSZNICOWEJ