Mieszam 3 składniki i myje kabinę prysznicową. Kamień i zacieki znikają w kilka sekund. Czyszczenie kabiny prysznicowej domowymi sposobami

Mieszam 3 składniki i myje kabinę prysznicową. Kamień i zacieki znikają w kilka sekund

Kabina prysznicowa to miejsce w łazience, w którym bardzo szybko uwidaczniają się wszelkie zacieki i osad wapienny. W efekcie szklana część kabiny wygląda niechlujnie i niehigienicznie. Dlatego oczywiście kluczowe jest regularne mycie kabiny. Jak to zrobić, aby skutecznie pozbyć się kamienia czy zacieków z mydła? Ja najchętniej wykorzystuje do tego domowe sposoby, a ta mieszanka czyszcząca dosłownie rozpuszcza kamień i zabrudzenia ze szklanej powierzchni. Jak przygotować domowy płyn do czyszczenia kabiny prysznicowej? W butelce z atomizerem mieszam 2 pompki płynu do mycia naczyń, półtorej szklanki octu i 2 łyżeczki nabłyszczacza do zmywarki. Spryskuję kabinę prysznicową i przecieram ją szorstką gąbką. Następnie spłukuję letnią wodą i gotowe. Kabina lśni z czystości.

Domowe sposoby na wyczyszczenie kabiny prysznicowej z osadu

Nie od dziś wiadomo, że ocet doskonale rozprawia się z osadem z kamienia, natomiast płyn do mycia naczyń pomoże doczyścić zacieki z mydła. Do pustej butelki ze spryskiwaczem wlej około 100 ml płynu do mycia naczyń. W garnku podgrzej szklankę octu, tak, by była ciepła. Wlej go do butelki z płynem i wymieszaj. Taką mieszanką spryskuj kabinę prysznicową i wetrzyj ją gąbką. Pozostaw ją na około 30 minut i spłucz zimną wodą. Ten trik pozwoli ci wyczyścić kabinę prysznicową z kamienia i osadu z mydła.