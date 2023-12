Dodaję 2 szklanki do wody i czyszczę kabinę prysznicową. Odkąd znam ten trik nie kupuje środków czystości. Kamień i osad się rozpuszczają. Sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej

Jak wyczyścić kabinę prysznicową z kamienia oraz osadu?

Kamień oraz osad pojawiają się wszędzie tam, gdzie jest woda. Pojawiają się głównie na skutek twardej wody i są efektem rozpuszczalnych jonów i kationów wiele wartościowych, najczęściej wapnia i magnezu. Wyczyszczenie kabiny prysznicowej z osadu i kamienia wcale nie jest proste. Zaschnięty kamień jest wyjątkowo oporny na wszelkiego rodzaju środki czystości. Kluczem do czystości kabiny prysznicowej jest regularne jej czyszczenie. O wiele łatwiej jest usunąć niewielkie zabrudzenia. Istnieje wiele domowych sposobów na czyszczenie kabiny prysznicowej. Często są one bardziej skuteczne niż domowa chemia. Odkąd odkryłam ten sposób stosuję go regularnie. Dzięki temu doczyściłam stary i zaschnięty kamień, a nowy się nie pojawia.

Dodaję 2 szklanki do wody i czyszczę kabinę prysznicową. Kamień i osad z wody rozpuszczają się w mgnieniu oka

Nie ma nić skuteczniejszego na kamień i osad od octu. To najprostszy i zarazem najlepszy sposób walki z kamieniem. Sama często po niego sięgam i regularnie myję nim kabinę prysznicową. Jak to robią? Wystarczy, że wymieszam 2 szklanki octu z 2 szklankami wody. Tak przygotowany roztwór przelewam do butelki ze spryskiwaczem i dokładnie zraszam całą kabinę prysznicową. Zostawiam na około 10/15 minut, a następnie przecieraj wszystko ścierką. Kamień oraz osad z wody praktycznie same się rozpuszczają i ich doczyszczenie przestaje stanowić problem.

