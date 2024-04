Wsypuję 2 składniki do pralki raz na miesiąc i nastawiam ją na 90 st. Ten popularny problem zniknął raz na zawsze. Czyszczenie pralki

Wsypuję 2 składniki do pralki i nastawiam ją na 90 st. Ten popularny problem zniknął raz na zawsze

Czyszczenie pralki to czynność, którą trzeba robić regularnie przynajmniej raz w miesiącu. W przeciwnym wypadku zacznie rozwijać się w niej pleśń, a zalegający w jej wnętrzu brud będzie wydzielać nieprzyjemny zapach. To z kolei sprawi, że pranie będzie śmierdzieć stęchlizna, a w końcu nie o to nam chodzi. Dlatego ja staram się raz na miesiąc przeprowadzić generalne czyszczenie pralki. Jak to zrobić, aby skutecznie usnąć z niej pleśń i nieprzyjemny zapach? Wlej płyn do mycia naczyń do bębna, wsyp 1 małe opakowanie kwasku cytrynowego i opakowanie proszku do pieczenia. Nastaw program o temperaturze prania 90 stopni. "Kwasek cytrynowy pomaga rozpuścić kamień, zwalcza bakterie i eliminuje nieprzyjemny zapach [...] Proszek do pieczenia doskonale oczyści bęben pralki z zebranego brudu" - zaznacza na Instagramie @basia.mikaa, ekspertka od sprzątania. Po takim czyszczeniu pralka będzie jak nowa.

Jak wyczyścić pralkę krok po kroku

Zanim przejdziesz do czyszczenia bębna, wymyj dokładnie poszczególne elementy urządzenia, w których często gromadzi się brud i resztki detergentów. Najpierw namocz w roztworze wody z sodą oczyszczoną szufladę. Po 15 minutach wyszoruj ją szczoteczką lub gąbką. W ten sposób pozbędziesz się kamienia i zaschniętych resztek detergentów. Następnie gąbką z dodatkiem płynu do naczyń wymyj gumowy kołnierz wokół bębna. Staraj się dotrzeć w każdy jego zakamarek.

