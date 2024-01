i Autor: Shutterstock

Higienicznie czysta łazienka

Wlewam 100 ml do butelki zamiast płynu czyszczącego i myję kabinę prysznicową. Lśni bez smug przez wiele dni. To najlepszy środek do czyszczenia kabiny

Moim zdaniem tym płynem powinno się czyścić kabinę prysznicową. Dlaczego? Jest ekologiczny, a do tego doskonale usuwa zacieki z wody i osad z mydła. Co więcej, sprawia, że szklana kabina prysznicowa lśni bez smug. Wlewam około 100 ml tego płynu do butelki zamiast środka czyszczącego i spryskuję nim kabinę. Na koniec przecieram ściereczką i gotowe.