Kolęda 2026 pod znakiem zamkniętych drzwi. 47 proc. rodzin odmówiło wizyty księdza

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-01-27

Kolęda 2026 w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie przebiegała w cieniu zamkniętych drzwi. Okazuje się, że niemal połowa parafian nie zdecydowała się tam przyjąć księdza w swoich domach. Z opublikowanych przez proboszcza danych wynika, że ponad połowa domostw pozostała nieodwiedzona przez księdza w tradycyjnej kolędzie.

W sieci pojawia się coraz więcej podsumowań wizyt duszpasterskich, publikowanych przez parafie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Duchowni dzielą się danymi dotyczącymi frekwencji, czyli liczbą rodzin, które przyjęły lub odmówiły kolędy, a także krótkimi refleksjami na temat przebiegu spotkań. Na to zdecyodwała się równiez parafia NMP Królowej Polski w Wejherowie.

Wejherowska parafia podsumowała kolędę 2026

Parafia NMP Królowej Polski w Wejherowie całkiem niedawno zasłynęła za zasługą księdza, który w śnieżycy przemierzał miasto, by dotrzeć do kolejnych rodzin na wizytę duszpasterską. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Ksiądz w ekstremalnych warunkach szedł po kolędzie. Nie zatrzymała go nawet śnieżyca. Teraz jednak parafia jest już po kolędzie i może pochwalić się podsumowaniem. Ile osób przyjęło księdza po kolędzie? Okazuje się, że wynik pozostawia wiele do życzenia. 

Prawie połowa rodzin nie przyjęła kolędy

W parafii kolęda rozpoczęła się 28 grudnia 2025 r., a zakończyła 24 stycznia 2026 r.. W tym czasie 1887 rodzin (czyli 52,8 % parafian) zaprosiło duchownego do wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu i rozmowy. Niestety aż 1 686 rodzin, czyli niemal 47,3 % wszystkich domostw, nie przyjęło księdza w swoich domach.

Co ciekawe, kapłan zaznaczył, że takie statystyki nie są dla niego zaskoczeniem - wskaźnik przyjęć utrzymuje się na podobnym poziomie jak rok wcześniej. Jednocześnie podziękował tym, którzy mimo chłodu i prac poświątecznych znaleźli czas, by spotkać się z księdzem, porozmawiać i modlić się wspólnie w swoich domach.

Dziękujemy naszym wiernym za modlitwę, rozmowy i życzliwość i ten piękny radosny czas oraz ofiary składane na rzecz naszej parafii, to jest trwający obecnie remont części pomieszczeń plebanii i salki ministrancko-dziecięcej - poinformował proboszcz na stronie parafii.

Zasady wizyty duszpasterskiej. Jest 6 punktów

