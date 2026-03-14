Tak dziś wygląda grób Bożeny Dykiel. Jeden wieniec przyciąga uwagę wszystkich

Bożena Dykiel nie żyje - odeszła ikona polskiego kina

Śmierć Bożeny Dykiel w lutym poruszyła tysiące widzów. Aktorka, którą publiczność pokochała szczególnie za rolę w serialu "Na Wspólnej", odeszła w wieku 77 lat. Dla wielu była jedną z najbardziej charakterystycznych twarzy polskiej telewizji.

Na pogrzebie, który odbył się 25 lutego 2026 roku w Warszawie, pojawiło się mnóstwo znanych osób ze świata kultury i telewizji. Wśród żałobników byli m.in. Anna Guzik, Robert Kudelski, Sylwia Gliwa czy Mieczysław Hryniewicz, aktorzy dobrze znani widzom z planu popularnej telenoweli.

Tak wygląda grób Bożeny Dykiel

Podczas ceremonii nie brakowało emocji. Msza była bardzo wzruszająca, choć kilka razy została zakłócona, co zmusiło duchownego do interwencji. Później jednak wszystko przeniosło się na cmentarz na Powązkach, gdzie odbyło się ostatnie pożegnanie aktorki.

To właśnie tam uwagę przyciągał jeden szczegół, ogromna liczba kwiatów. Choć w nekrologu rodzina wyraźnie poprosiła, by zamiast kupować wieńce wesprzeć finansowo ośrodek w Laskach, wielu żałobników zdecydowało się jednak przynieść tradycyjne wiązanki.

Efekt? Grób aktorki niemal zniknął pod stertą kwiatów. Było ich tak dużo, że część trzeba było ustawić obok, a kolejne wciąż się pojawiały. Przez kilka dni po pogrzebie miejsce to wyglądało jak wielka kwiatowa ściana pamięci. Dziś obraz jest zupełnie inny. Większość wieńców zniknęła, a grób wygląda znacznie skromniej. Zostały głównie znicze oraz jeden element, który natychmiast rzuca się w oczy - okazały wieniec wypełniony po brzegi żółtymi żonkilami, warto też wspomnieć, że na mogile nie ma jeszcze pomnika nagrobnego - nie jest to jednak nic dziwnego. Nagrobek - pomnik najlepiej postawić po około 6 - 12 miesiącach od dnia pogrzebu. Ważnym czynnikiem jest bowiem czas, aby zmienia osiadła po pochówku - dzięki temu pomnik nie zapadnie się ani nie przechyli.

Zobacz naszą galerię: Tak wygląda grób Bożeny Dykiel

72

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...