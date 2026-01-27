Ponad 5 mln osób odwiedziło Tatry. To turystyczny rekord

Tatry biją rekordy popularności – w 2025 roku odwiedziło je ponad 5,26 mln turystów.

Największym oblężeniem cieszyły się klasyczne szlaki, takie jak Morskie Oko, które samo przyciągnęło ponad 1,1 mln osób.

Wzrost liczby odwiedzających stawia przed Tatrzańskim Parkiem Narodowym nowe wyzwania w ochronie unikalnej przyrody.

Turystyczny rekord w Tatrach

Tatrzański Park Narodowy (TPN) w 2025 roku zanotował najwyższą frekwencję w historii pomiarów, przyciągając 5 266 672 turystów - wynika z najnowszych statystyk opartych na sprzedaży biletów wstępu na szlaki. To wynik wyższy niż w ubiegłych latach, w tym rekordowym już pod tym względem roku 2024, kiedy park odwiedziło ok. 5 081 842 osób.

Najpopularniejsze trasy — od Morskiego Oka po Kalatówki

Statystyki TPN jasno wskazują, że ruchem turystycznym rządzą kultowe szlaki:

Morskie Oko - ponad 1,1 mln wejść przez punkt w Łysej Polanie, to absolutny lider pod względem liczby turystów.

Dolina Kościeliska

Kasprowy Wierch

Dolina Jaworzynki

Kalatówki

Dolina Lejowa

Dolina Olczyska.

Co ciekaawe, najwięcej turystów w Tatrach było w sierpniu 2025 roku - aż 1 097 653 wejścia, co stanowi miesięczny rekord frekwencji w historii pomiarów. Tylko na trasę do Morskiego Oka w sierpniu wyruszyło 237 160 osób.

TPN: wyjątkowy park z bogatą przyrodą

Tatrzański Park Narodowy powstał w 1955 roku i jest jednym z najczęściej odwiedzanych parków narodowych w Polsce. Obejmuje ponad 21 tys. ha górskich terenów, w tym lasy, kosodrzewiny, murawy wysokogórskie, skały i wody. Około 11,5 tys. ha jest objęte ochroną ścisłą, co podkreśla unikalny charakter tego obszaru.

Park oferuje 275 km znakowanych szlaków turystycznych o zróżnicowanym stopniu trudności, a jego wyjątkowa przyroda i malownicze krajobrazy od lat przyciągają zarówno turystów z Polski, jak i z zagranicy.