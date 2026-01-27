Ponad 5 mln osób odwiedziło Tatry. To turystyczny rekord

- Tatry biją rekordy popularności – w 2025 roku odwiedziło je ponad 5,26 mln turystów.
- Największym oblężeniem cieszyły się klasyczne szlaki, takie jak Morskie Oko, które samo przyciągnęło ponad 1,1 mln osób.
- Wzrost liczby odwiedzających stawia przed Tatrzańskim Parkiem Narodowym nowe wyzwania w ochronie unikalnej przyrody.
Turystyczny rekord w Tatrach
Tatrzański Park Narodowy (TPN) w 2025 roku zanotował najwyższą frekwencję w historii pomiarów, przyciągając 5 266 672 turystów - wynika z najnowszych statystyk opartych na sprzedaży biletów wstępu na szlaki. To wynik wyższy niż w ubiegłych latach, w tym rekordowym już pod tym względem roku 2024, kiedy park odwiedziło ok. 5 081 842 osób.
Polecany artykuł:
Najpopularniejsze trasy — od Morskiego Oka po Kalatówki
Statystyki TPN jasno wskazują, że ruchem turystycznym rządzą kultowe szlaki:
- Morskie Oko - ponad 1,1 mln wejść przez punkt w Łysej Polanie, to absolutny lider pod względem liczby turystów.
- Dolina Kościeliska
- Kasprowy Wierch
- Dolina Jaworzynki
- Kalatówki
- Dolina Lejowa
- Dolina Olczyska.
Co ciekaawe, najwięcej turystów w Tatrach było w sierpniu 2025 roku - aż 1 097 653 wejścia, co stanowi miesięczny rekord frekwencji w historii pomiarów. Tylko na trasę do Morskiego Oka w sierpniu wyruszyło 237 160 osób.
Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.
Najazd turystów na Tatry. Popularne szlaki przeżywają prawdziwe oblężenie
TPN: wyjątkowy park z bogatą przyrodą
Tatrzański Park Narodowy powstał w 1955 roku i jest jednym z najczęściej odwiedzanych parków narodowych w Polsce. Obejmuje ponad 21 tys. ha górskich terenów, w tym lasy, kosodrzewiny, murawy wysokogórskie, skały i wody. Około 11,5 tys. ha jest objęte ochroną ścisłą, co podkreśla unikalny charakter tego obszaru.
Park oferuje 275 km znakowanych szlaków turystycznych o zróżnicowanym stopniu trudności, a jego wyjątkowa przyroda i malownicze krajobrazy od lat przyciągają zarówno turystów z Polski, jak i z zagranicy.