Ponad 5 mln osób odwiedziło Tatry. To turystyczny rekord

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-01-27 3:11

Ponad 5,26 mln turystów odwiedziło w 2025 roku Tatrzański Park Narodowy, ustanawiając nowy rekord frekwencji w historii tego miejsca. Największe oblężenie przeżywały klasyczne szlaki, z Morskim Okiem na czele, a statystyki pokazują, że zainteresowanie Tatrami rośnie z roku na rok, stawiając przed parkiem coraz większe wyzwania związane z ochroną przyrody.

Tatry

i

Autor: Unsplash.com
  • Tatry biją rekordy popularności – w 2025 roku odwiedziło je ponad 5,26 mln turystów.
  • Największym oblężeniem cieszyły się klasyczne szlaki, takie jak Morskie Oko, które samo przyciągnęło ponad 1,1 mln osób.
  • Wzrost liczby odwiedzających stawia przed Tatrzańskim Parkiem Narodowym nowe wyzwania w ochronie unikalnej przyrody.

Turystyczny rekord w Tatrach

Tatrzański Park Narodowy (TPN) w 2025 roku zanotował najwyższą frekwencję w historii pomiarów, przyciągając 5 266 672 turystów - wynika z najnowszych statystyk opartych na sprzedaży biletów wstępu na szlaki. To wynik wyższy niż w ubiegłych latach, w tym rekordowym już pod tym względem roku 2024, kiedy park odwiedziło ok. 5 081 842 osób.

Najpopularniejsze trasy — od Morskiego Oka po Kalatówki

Statystyki TPN jasno wskazują, że ruchem turystycznym rządzą kultowe szlaki:

  • Morskie Oko - ponad 1,1 mln wejść przez punkt w Łysej Polanie, to absolutny lider pod względem liczby turystów.
  • Dolina Kościeliska 
  • Kasprowy Wierch
  • Dolina Jaworzynki
  • Kalatówki
  • Dolina Lejowa
  • Dolina Olczyska.

Co ciekaawe, najwięcej turystów w Tatrach było w sierpniu 2025 roku - aż 1 097 653 wejścia, co stanowi miesięczny rekord frekwencji w historii pomiarów. Tylko na trasę do Morskiego Oka w sierpniu wyruszyło 237 160 osób.

TPN: wyjątkowy park z bogatą przyrodą

Tatrzański Park Narodowy powstał w 1955 roku i jest jednym z najczęściej odwiedzanych parków narodowych w Polsce. Obejmuje ponad 21 tys. ha górskich terenów, w tym lasy, kosodrzewiny, murawy wysokogórskie, skały i wody. Około 11,5 tys. ha jest objęte ochroną ścisłą, co podkreśla unikalny charakter tego obszaru.

Park oferuje 275 km znakowanych szlaków turystycznych o zróżnicowanym stopniu trudności, a jego wyjątkowa przyroda i malownicze krajobrazy od lat przyciągają zarówno turystów z Polski, jak i z zagranicy.

