Tu nie spotkasz tłumów. To Morskie Oko to mało znana perła Beskid!

Masz dość tłumów w Tatrach? Odkryj alternatywę dla popularnego Morskiego Oka!

Polska kryje drugie, mniej znane Morskie Oko, położone w malowniczym Beskidzie Niskim.

To idealne miejsce na obcowanie z naturą w ciszy i spokoju, z dala od turystycznego zgiełku.

Sprawdź, jak dotrzeć do tej ukrytej perły i ciesz się jej urokami!

Morskie Oko w Tatrach

Morskie Oko to jedno z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych miejsc w polskich Tatrach. Duże, malownicze jezioro polodowcowe otoczone majestatycznymi szczytami, należy do Tatrzańskiego Parku Narodowego i od lat jest obowiązkowym punktem dla turystów odwiedzających Podhale.

To miejsce, które zachwyca o każdej porze roku – latem mieni się błękitem i odbija w tafli szczyty Tatr Wysokich, zimą zaś zamienia się w bajkową, ośnieżoną krainę. Morskie Oko od dziesięcioleci inspiruje poetów, artystów i fotografów, a dla wielu Polaków stanowi symbol piękna naszych gór.

Morskie Oko w Tatrach oblegane przez turystów. Mowa o milionach odwiedzających

Według danych TPN, od stycznia 2025 do początku września szlakami Tatrzańskiego Parku Narodowego spacerowało ok. 4 mln osób. Jeśli więc nie lubisz tłumów, takie miejsce może okazać się nieodpowiednie dla ciebie, lecz spokojnie, jest na to rozwiązanie! Okazuje się, że w Polsce mamy drugie Morskie Oko, które nadal jest mało znane, ale oferuje równie piękne widoki.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Beskidzkie Morskie Oko [ZDJĘCIA]

Beskidzkie Morskie Oko. To mało znana perła

Mało kto wie, że w Polsce znajduje się nie tylko słynne tatrzańskie Morskie Oko, ale także jego mniej znany odpowiednik – Beskidzkie Morskie Oko, położone w Karpatach fliszowych, w sercu Beskidu Niskiego. U stóp Maślanej Góry kryje się niewielkie, malownicze jeziorko, które swoim urokiem przypomina słynniejszy tatrzański akwen. Choć nie dorównuje mu rozmachem ani spektakularnymi widokami, bez wątpienia urzeka spokojem, ciszą i brakiem tłumów. To idealne miejsce dla tych, którzy szukają kontaktu z naturą z dala od zgiełku popularnych szlaków. Do Beskidzkiego Morskiego Oka można dotrzeć kilkoma trasami – szlaki prowadzą m.in. z okolic Szymbarku, oferując przy tym piękne widoki i bliskość beskidzkiej przyrody.

Quiz. Tatry, Karkonosze, czy Bieszczady? Rozpoznasz, gdzie znajdują się te popularne miejsca? Pytanie 1 z 13 Na początek łatwizna. Na zdjęciu jedno z najczęściej fotografowanych jezior w Polsce. Gdzie się znajduje? w Tatrach w Bieszczadach w Karkonoszach Następne pytanie