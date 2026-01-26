Szpitale pękąją w szwach, pociągi stoją. "Ofiar przybywa z każdą godziną"

W poniedziałek (26 stycznia) w większości województw obowiązywały ostrzeżenia IMGW przed marznącym deszczem i śliskimi jak szkło chodnikami. Skutki były natychmiastowe. Na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych pojawili się pacjenci z urazami po groźnych upadkach na oblodzonej nawierzchni. W związku z dramatyczną sytuacją pogodową w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się pilna odprawa z udziałem MSWiA, wojewodów i służb.

Pilna odprawa RCB w związku z marznącym deszczem i gołoledzią

Późnym popołudniem w RCB spotkali się przedstawiciele resortów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W odprawie uczestniczył wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, wojewodowie oraz przedstawiciele IMGW, Ministerstwa Infrastruktury, „Wód Polskich”, policji, straży pożarnej i kolei. Wcześniej na terenach objętych ostrzeżeniami zebrały się Wojewódzkie Zespoły Zarządzania Kryzysowego.

Jak przekazało RCB, podczas spotkania analizowano aktualną i prognozowaną sytuację pogodową oraz możliwe zagrożenia. Sprawdzano też gotowość służb do reagowania. Podkreślono konieczność wzmożonej czujności i działań prewencyjnych w województwach i gminach. Poruszono również temat funkcjonowania schronisk dla zwierząt.

Setki interwencji straży pożarnej

MSWiA poinformowało, że tylko do godz. 15 w poniedziałek strażacy w całym kraju odebrali ponad 200 zgłoszeń. Najwięcej interwencji było w woj. zachodniopomorskim. Na szczęście nie odnotowano awarii energetycznych, a wszystkie drogi były przejezdne. Służby w kilku województwach pozostają jednak w stanie gotowości.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w szpitalach. W Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim SOR-y są przepełnione.

− Pacjenci zgłaszają się z bólem okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bólem w okolicy biodrowej, to osoby, które pośliznęły się na lodzie i upadły na plecy. Po upadkach z podparciem na rękach zgłaszają się osoby z obrażeniami nadgarstka. Ci, którzy mieli jeszcze mniej szczęścia, upadają również na okolicę potyliczną głowy i zgłaszają się z obrażeniami głowy − powiedziała kierownik SOR w Poznaniu dr n. med. Katarzyna Mikołajczyk-Chudzińska.

Dramat rozgrywa się także w Toruniu, gdzie oddziały ratunkowe są przepełnione, a na ortopedii konieczne były dostawki. Blisko 200 poszkodowanych trafiło do szpitali, część wymaga hospitalizacji. − W poniedziałek z urazami przyjęto ok. 60 osób − przekazał rzecznik szpitala wojewódzkiego dr n. med. Janusz Mielcarek.

Gołoledź paraliżuje kolej i transport publiczny

Zima sparaliżowała też kolej. Oblodzona sieć trakcyjna spowodowała opóźnienia i odwołania pociągów. Wstrzymano ruch m.in. na trasach Rzepin − Szczecin i Poznań − Szczecin. W części regionów ruch stopniowo jest wznawiany. Do odwołania obowiązuje wzajemne honorowanie biletów kilku spółek kolejowych.

Problemy dotknęły także szkoły. W Wielkopolsce zajęcia odwołano w 245 placówkach, głównie z powodu problemów z dojazdem. Podobnie w woj. zachodniopomorskim − lekcji nie było w kilkudziesięciu szkołach i przedszkolach.

IMGW ostrzega: marznący deszcz, gołoledź, mgły i oblodzenia utrzymają się do wtorku. RCB apeluje o ograniczenie podróży i zachowanie szczególnej ostrożności. Polska wciąż walczy z lodem.

Gołoledź paraliżuje Polskę! Warstwa lodu w Warszawie