Koniec z epoką beżu we wnętrzach. Złapała za farbę i stworzyła najpiękniejsze miejsce na ziemi. Wyjątkowa metamorfoza domu zachwyci Cię od pierwszego zdjęcia

Koniec z nudą beżu! Odkryj, jak ożywić wnętrza, by tętniły kolorem i osobowością.

Hilary udowadnia, że odrobina wyobraźni i odwagi wystarczy, by przemienić dom w barwną oazę.

Zainspiruj się metamorfozą jej mieszkania i stwórz przestrzeń, która naprawdę Cię uszczęśliwi!

Odkryj, jak nadać wnętrzom duszę, rezygnując z podążania za szarymi trendami.

Zamień nudne wnętrza w kolorowy świat. Koniec z dominatem beżu

W ostatnim latach zalały nas zdjęcia białych, beżowych i szarych wnętrz. Wielu architektów i dekoratorów wnętrz podkreślało, że moda na beże zabiła kolory w pomieszczeniach i sprawiła, że wszystkie pokoje wyglądały tak samo. Zamknęliśmy w sterylnych pomieszczeniach, które nie miały duszy. Na szczęście, ten obrazek zaczyna odchodzić do przeszłości, a coraz więcej osób stawia na życie w swoich mieszkaniach. Czasami wystarczy odrobina wyobraźni, kawałek wzorzystej tapety oraz kolorowa farba.

Hilary na profilu na Instagramie pokazuje swoje w życie w kolorowym domku. Jej konto hilaryscolourfullhome śledzi już ponad 30 tys. osób. Kobieta pokazała tam swoją metamorfozę domu. Jeszcze w 2014 roku jej dom wyglądał jak każdy inny dom wymagający serca i remontu. Odrobina samozaparcia i pomysłu, a wnętrza Hilary zamieniły się w kolorową przestrzeń pełną życia i radości.

- Jedenaście lat temu przeprowadziliśmy się do czegoś, co można określić jedynie jako pudełko magnolii, pełnego potencjału, ale całkowicie pozbawionego osobowości. Na papierze spełniał wszystkie wymagania dotyczące naszego wymarzonego domu rodzinnego, ale w rzeczywistości jeszcze nie czuł się jak my. Mając trzy młode córki i ograniczony czas (i budżet!) nie mogliśmy zrobić wszystkiego na raz, więc robiliśmy to krok po kroku. Trzymałem się wizji w mojej głowie i powoli uczyniliśmy ją własną, ciesząc się podróżą po drodze.

Potem przyszedł rok 2020 i mając do dyspozycji trochę dodatkowego czasu, naprawdę utknęliśmy. Przyznam, że na chwilę wpadłam w szary trend (kto nie?), ale szybko zorientowałam się, że to nie ja. Kiedy już pojawił się wirus dekoratorstwa, zdecydowałam się przestać podążać za trendami i zamiast tego stworzyć dom, który będzie mnie uszczęśliwiał, pełen radosnych kolorów, ciepła i osobowości.

Jeśli czegoś się nauczyłem, to tego, że dom nigdy nie jest tak naprawdę „skończony”. Ewoluuje tak jak my. Nasz może wyglądać na kompletny, ale zawsze mam w głowie nowe pomysły, więc obserwuj to miejsce, aby zobaczyć, co będzie dalej! - napisała Hilary na Instagramie.

Zobacz te wnętrza i zainspiruj się.