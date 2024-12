Wrzuć 1 kostkę i naciśnij przycisk. Muszla klozetowa zaświeci czystością. Zabije wszystkie bakterie i kamień, które spłyną wraz z wodą. Czyszczenie muszli klozetowej

Wsyp do woreczka i zawieś w samochodzie przed długą podróżą. Tak zrobisz bezpieczny zapach do auta

Wrzuć 1 kapsułkę i odczekaj. Muszla klozetowa będzie higienicznie czysta

Nie bez powodu mówi się, że toaleta to najbardziej zanieczyszczone miejsce w całym domu. To właśnie w muszli klozetowej zbierają się dziesiątki tysięcy baterii, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Mycie rąk, zamykanie deski sedesowej o raz regularne czyszczenie muszli klozetowej to absolutnie konieczne warunki do utrzymania właściwiej higieny.

Czyszczenie muszli klozetowej może być męcząc, a zbierające się z zacieki I kamień nie należą do najłatwiejszych w czyszczeniu zabrudzeń. Coraz więcej osób do sprzątania toalety sięga po domowe sposoby. To naturalne rozwiązania, które pozwalają ograniczyć zużycie chemii w domu. Do czyszczenia muszli klozetowej baz zaskoczenia polecany jest ocet lub soda oczyszczona. Oba te składniki bardzo dobrze usuwają kamień oraz różnego rodzaju zacieki. Dodatkowo zabija bakterie i odkażają czyszczone powierzchnie. Stosując ocet lub sodę oczyszczoną do czyszczenia muszli klozetowej nigdy nie używaj tych składników razem. Połączenie sody oczyszczonej oraz octu nie ma żadnych właściwości czyszczących.

Sposób na czyszczenie muszli klozetowej

Mniej znanym, ale równie skutecznym, sposobem na czyszczenie toalety jest kapsułka do zmywarki. Wystarczy, że wrzucisz jedna tabletkę do zmywarki do muszli i zalejesz gorącą wodą. Kapsułka rozpuści detergent czyszczący, który dokładnie doczyści wszystkie zakamarki muszli klozetowej. Dodatkowo kapsułki do zmywarki często zawierają preparat nabłyszczający, który świetnie nadaje się do powierzchni, z których wykonywane są toalety. Po wrzuceniu kapsułki do zmywarki do muszli klozetowej odczekaj odczekaj aż ta się rozpuści i dokładnie wyszoruj wnętrze toalety. Po tym czasie spuść wodę i gotowe.