Wlewam do komory i nastawiam pranie pościeli, Jest idealnie czysta i pachnąca. W tak upranej pościeli wszyscy chcą spać

Wystarczy 0,5 szklanki na jedno pranie. Pościel będzie doskonale czysta i pachnąca

Regularne pranie pościeli to kluczowy element dla higieny snu. W czystej i pachnącej pościeli lepiej się śpi. Dodatkowo, jak zwracają uwagę eksperci, czysta pościel to również element zdrowia. To właśnie w pościeli zbierają się ogromne ilości baterii, drobnoustrojów, martwego naskórka oraz potu. W takiej mieszance raczej nikt nie chce spać. Nie jest to ani zdrowie, ani przyjemne. Do prania pościeli świetnie sprawdzą się domowe sposoby. Aby dokładnie wyprać pościel nie potrzebujesz kupnych detergentów. Sięgnij po patent naszych babć. Wystarczy, że do komory na płyn do prania wlejesz 0,5 szklanki białego octu. W przypadku prania pościeli nie ma nic lepszego niż klasyczny ocet. Nie tylko rewelacyjnie dopiera on wszelkiego rodzaju zabrudzenia, ale także zabija bakterie oraz drobnoustroje. Biały ocet rewelacyjnie niweluje brzydkie zapachy i sprawia, że uprana pościel świeżo pachnie. osoby wrażliwe na zapachy nie powinny się obawiać. Ostry zapach octu się wypłukuje. Jeżeli jednak nadal jest wyczuwalny po praniu to możesz dodać do pralki kilka kropel swojego ulubionego olejku eterycznego. Pościel będzie wtedy nie tylko idealnie czysta, ale także będzie pięknie pachnieć.

Babciny sposób na pranie pościeli

Jednym z sekretów naszych babć, który obecnie wraca do łask jest krochmal. Krochmalenie w pralce jest banalnie proste, jednak pamiętaj, by nigdy nie wlewać płynu do środka pralki, może to spowodować jej uszkodzenie. Upraną pościel możesz wyjąć i namoczyć w krochmalu, a następnie włożyć znów do pralki i uruchomić płukanie z wirowaniem. Pościel można również krochmalić ręcznie. Warto robić to na sucho, czyli wtedy kiedy tkaniny nie są mokre, taki zabieg będzie skuteczniejszy i krochmal efektywniej zostanie wchłonięty. Mieszanką ciepłej wody i krochmalu zalej pościel, tak by była ona cała przykryta. Zostaw na kilka minut. Po wszystkim wystarczy wysuszyć i wyprasować. Krochmal to nic innego jak tekstylny płyn na bazie skrobi, najczęściej ziemniaczanej. Dzisiaj krochmalenie pościeli praktykuje się najczęściej w hotelach. Chroni to przed zagnieżdżeniem się w pościeli wszelkiego rodzaju bakterii, brudu, a nawet kurzu. Doskonale sprawdzi się w przypadku osób z dużą potliwością. Krochmal skutecznie zapobiega rozmnażaniu się drobnoustrojów, dzięki czemu nasza kołdra i poduszka są dłużej czyste i świeże.