Ciotka Krystyna kupiła całej rodzinie w Rossmannie i od teraz wszyscy tak pierzemy ręczniki. Już po jednym praniu są idealnie mięciutkie i pachnące niczym z hotelu. Pranie ręczników

Szare mydło to świetny środek do prania. Jest delikatny i przede wszystkim skuteczny. Łatwo rozpuszcza się w wodzie i nie zostawia osadów na pranych tkaninach. Usuwa plamy i zabrudzenia nie powodując sztywnienia materiałów. W przeciwieństwie do popularnych płynów do płukania nie oblepia włókien i nie zmniejsza chłonności materiałów. Jest dobre dla alergików i wykazuje działanie antybakteryjne. Sprawia to, że szare mydło rewelacyjnie sprawdzi się do prania materiałów mających regularny kontakt ze skórą, taki jak bielizna, ręczniki oraz pościel.

Dawniej szare mydło dostępne było jedynie w kostkach. Dzisiaj w sklepach znajdziesz także szare mydło w płynie. To wygodniejsza forma do używania podczas prania. Wystarczy 1/3 szklanki szarego mydła, aby uprać ręczniki lub pościel.

Szare mydło kupisz praktycznie w każdej drogerii lub markecie. W Rossmannie za butelka 750 ml szarego mydła Domol zapłacisz jedynie 5,99 zł. "Domol Szare mydło w płynie wyprodukowane zostało na bazie naturalnych mydeł. Usuwa brud i tłuszcz z wszystkich zmywalnych powierzchni, takich jak np. podłogi z tworzyw sztucznych, kamienia, drewna, terakoty i płytek ceramicznych. Jest wypróbowanym środkiem domowym nadającym się do wszechstronnego użycia".

Wystarczą 3 łyżki do prania ręczników, a będą mięciutkie jak chmurka

Do prania ręczników rewelacyjnie sprawdzą się domowe metody. W internecie możesz znaleźć dziesiątki różnych sposobów na pranie ręczników z dodatkiem octu, sody oczyszczonej, a nawet aspiryny. Faktycznie, naturalne rozwiązania mogą być przydatne podczas prania ręczników. Pamiętaj jednak, że tłuste i duże plamy najlepiej wywabiać przy zastosowaniu dedykowanych płynów lub proszków do prania.

Jeżeli Twoje ręczniki z czasem straciły kolor oraz miękkość to mamy dla Ciebie przepis na ich renowację podczas prania. Sekretem są dwa najbardziej uniwersalne proszki w Twoim domu. Pierwszy z nich to soda oczyszczona. Działa niczym delikatny detergent, a także zabija bakterie i zmiękcza prane tkaniny. Pranie ręczników w sodzie oczyszczonej sprawi, że materiały szybko odzyskają swój oryginalny kształt oraz miękkość. Drugim sekretnym składnikiem do prania ręczników jest sól kuchenna. Ten naturalny konserwant świetnie radzi sobie z łazience. Usuwa brzydkie zapachy oraz sprawia, że tkaniny odzyskują dawny kolor. Mieszanka sody oczyszczonej oraz soli kuchennej to idealny proszek do prania Twoich ręczników.

Wsyp 4 łyżki do pralki i nastaw pranie ręczników

W internecie można znaleźć wiele sposobów na pranie ręczników. Sporą popularnością cieszy się ten z użyciem soli kuchennej. Wystarczy, że do bębna pralki wsypiesz 4 łyżki zwykłej soli kuchennej i nastawisz odpowiedni program piorący. Sól świetnie zmiękcza tkaniny i usuwa z nich brzydkie zapachy. Ma działanie wywabiające plamy. Sól kuchenna także świetnie dba o kolory i sprawia, że nie blakną podczas prania.