Zblenduj z wodą i podlej sadzonki pelargonii już w połowie marca. Latem będziesz mieć w doniczkach kwiecisty puch. Domowy nawóz do sadzonek pelargonii

Domowy nawóz do sadzonek pelargonii

Katarzyna Kustra
2026-03-18 12:43

Pielęgnacja pelargonii powinna rozpocząć się już na etapie sadzonek, zanim jeszcze umieścimy je w donicach i wystawimy na świeże powietrze. To właśnie teraz mamy największe szanse na wzmocnienie ich korzeni i wsparcie obfitego kwitnienia. Dlatego zblenduj ten składnik z wodą i podlej swoje sadzonki pelargonii w połowie marca, a latem będziesz mieć w doniczkach kwiecisty puch.

Siewki pelargonii

i

Siewki pelargonii - kiedy należy je przepikować?
  • Pelargonie to popularne kwiaty balkonowe, które wymagają odpowiedniego nawożenia dla obfitego kwitnienia.
  • Ziemniak jest skarbnicą potasu i fosforu – składników kluczowych dla wzrostu i kwitnienia pelargonii.
  • Przygotuj domowy nawóz, by wzmocnić sadzonki już w marcu i cieszyć się pięknymi kwiatami przez cały sezon.
Zblenduj z wodą i podlej sadzonki pelargonii już w połowie marca

Pelargonie to jedne z najpopularniejszych i zarazem najpiękniejszych kwiatów balkonowych i ogrodowych w Polsce. Ich obfite kwitnienie, różnorodność kolorów i stosunkowo łatwa uprawa sprawiają, że zdobią balkony, tarasy i rabaty od wiosny aż do późnej jesieni. Choć sadzonki pelargonii są powszechnie dostępne w sklepach ogrodniczych, nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować wyhodować je samodzielnie. Oczywiście pelargonie z nasion wysiewamy jeszcze zimą - najczęściej na przełomie stycznia i lutego. Dzięki temu rośliny zdążą odpowiednio podrosnąć i wzmocnić się przed wysadzeniem ich na zewnątrz, co przypada na połowę maja, po całkowitym ustąpieniu ryzyka wystąpienia przymrozków. Potem należy dbać o pelargonie w odpowiedni sposób, aby pięknie kwitły i zdobiły nasz balkon czy taras przez cały sezon. Dlatego pod żadnym pozorem nie zapominajmy o nawożeniu sadzonek pelargonii, zanim jeszcze wystawimy je na balkon. To tak naprawdę jeden z najważniejszych momentów na wzmocnienie tych drobnych roślin, co z pewnością zaprocentuje ich odpornością i bujnym kwitnieniem latem. Cenne dla tych roślin są odżywki bogate w potas i fosfor, czyli składników odpowiedzialnych za wytwarzanie kwiatów. Jak przygotować taki domowy nawóz do sadzonek pelargonii? Potrzebujesz jednego ziemniaka. Zblenduj go z wodą, a potem wlej płyn do doniczek z sadzonkami pelargonii.

Domowy nawóz do sadzonek pelargonii z ziemniaka. Przepis i stosowanie

Stosowanie nawozu z ziemniaków to ekologiczny i ekonomiczny sposób na dostarczenie pelargoniom cennych składników odżywczych, wspierając ich zdrowy wzrost i obfite kwitnienie. Przygotowanie takiego domowego nawozu do sadzonek pelargonii jest naprawdę proste. Obierz jednego średniej wielkości ziemniaka, zalej go 1 litrem zimnej wody i zblenduj na papkę. Następnie przecedź masę przez gazę, a płyn rozcieńcz z wodą 1:1 i podlej nim swoje sadzonki. Jak często można stosować taką odżywkę? Podlewaj sadzonki pelargonii tym roztworem raz na miesiąc. Stosuj ostrożnie, ponieważ zbyt duża ilość skrobi może doprowadzić do rozwoju grzybów w glebie. Mimo to taki nawóz z ziemniaka jest dla sadzonek pelargonii prawdziwą skarbnicą składników odżywczych wspierających kwitnienie.

Nawóz z ziemniaka do pelargonii. Właściwości

Nawóz z ziemniaka jest też świetnym wsparciem dla dorosłych pelargonii. Ziemniaki są bogate w potas, fosfor i inne mikroelementy, które są korzystne dla roślin w każdym stadium rozwoju. Potas stymuluje obfite i długotrwałe kwitnienie, sprawia, że kwiaty są większe i mają intensywniejsze kolory. Pomaga także w budowaniu silnych, sztywnych łodyg, które lepiej utrzymują ciężar kwiatów. Pierwiastek ten zwiększa odporność roślin na suszę, choroby i szkodniki. Fosfor zawarty w ziemniakach wspiera zdrowy i silny system korzeniowy, co jest fundamentem dla całej rośliny. Dodatkowo pozytywnie wpływa na intensywność kwitnienia pelargonii.

