Masz w swoim ogrodzie pelargonie? Ten jeden prosty zabieg w marcu zapewni burzę kwiatów

Istnieje konkretna procedura przeprowadzana na starcie wiosny, która potężnie rzutuje na późniejszą liczbę kwiatów popularnych gatunków balkonowych.

Pierwsze tygodnie po zimie stanowią doskonały czas na podjęcie działań pielęgnacyjnych, ponieważ wybudzające się okazy wchodzą w fazę szybkiej odbudowy tkanek.

Zignorowanie wczesnowiosennych prac wiąże się ze znacznie gorszym wyglądem roślin w pełni sezonu letniego.

Łatwa w wykonaniu i bardzo krótka metoda zaaplikowana w punkt przynosi rewelacyjne owoce, diametralnie poprawiając kondycję sadzonek.

Zimowanie w domowych warunkach mocno odbija się na kondycji pelargonii, przez co po kilku miesiącach prezentują się one dość marnie. Cechują się wtedy wyciągniętymi i cienkimi łodygami oraz znikomą liczbą liści, co jest standardowym następstwem braku odpowiedniej dawki słońca. Z tego powodu wraz z nadejściem marca trzeba otoczyć je szczególną opieką i pomóc im wrócić do formy.

Rozpoczęcie prac ogrodniczych wczesną wiosną pozwala sadzonkom zmagazynować energię przed fazą gwałtownego wzrostu. Specjaliści zaznaczają, że to właśnie w tym terminie gatunki te najskuteczniej odpowiadają na próby formowania ich pokroju i stymulowania rozwoju. Właściwie poprowadzona roślina zaczyna intensywnie produkować boczne odgałęzienia, co bezpośrednio przekłada się na ostateczną liczbę pąków na balkonie.

Częstym błędem jest odkładanie prac pielęgnacyjnych aż do maja, kiedy to roślina ma już za sobą najważniejsze etapy formowania. Nadrabianie zaległości u progu lata bywa niezwykle trudne, dlatego marzec sprawdza się jako idealny moment przejściowy z racji dłuższych dni i umiarkowanych temperatur.

Marcowa pielęgnacja pelargonii nie wymaga ani zaawansowanej wiedzy, ani wielu godzin pracy z sekatorem. W zamian uzyskujemy mocne, gęste i odporne na trudne warunki atmosferyczne okazy, które bez problemu przetrwają przeniesienie na otwarty taras.

Jak skutecznie ciąć pelargonie w marcu?

Podstawą sukcesu jest radykalne skrócenie pędów. W trzecim miesiącu roku należy obciąć łodygi o jedną trzecią, a w niektórych przypadkach nawet o połowę ich całkowitej długości. Cięcia trzeba dokonywać tuż nad zdrowym węzłem lub liściem, pozbywając się przy okazji wszystkich martwych, uszkodzonych czy zaschniętych elementów rośliny.

Kolejnym krokiem po operacji przycinania jest transfer do nowego pojemnika ze świeżą ziemią lub przynajmniej podmiana jej górnej warstwy. Zastrzyk nowych substancji odżywczych ułatwia wejście w nowy cykl wegetacyjny. W tym okresie należy pilnować umiarkowanego nawadniania, dbając o to, by podłoże nie było ani zbyt przelane, ani ekstremalnie suche. Po upływie kilku tygodni i pojawieniu się młodych listków można wdrożyć delikatne nawożenie w płynie.

Wykonanie tej jednej czynności u progu wiosny gwarantuje fantastyczny wygląd skrzynek balkonowych przez całe upalne lato. Wieloletni praktycy są absolutnie zgodni, że bez radykalnego wiosennego cięcia nie ma mowy o gęstych i obficie kwitnących pelargoniach.