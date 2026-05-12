Wpuść 20 kropli i spryskaj szafki w kuchni. Muszki wyniosą się, gdzie pieprz rośnie. Domowy sposób na muszki owocówki

Muszki owocówki to uciążliwy, letni problem w kuchni, który pojawia się nagle i może przenosić niebezpieczne bakterie oraz zarazki.

Skuteczna walka z tymi intruzami wymaga połączenia kluczowych zasad higieny z prostymi, domowymi metodami, wykorzystującymi naturalne odstraszacze.

Odkryj sprawdzony sposób z zaledwie 20 kroplami olejku miętowego, który raz na zawsze wygoni te natrętne owady z Twojej kuchni!

Jak pozbyć się muszek owocówek z domu?

Muszki owocówki to problem, który pojawia się w domu, kiedy owoce i warzywa leżą luzem na blacie. Natrętne owady towarzyszą mieszkańcom zwłaszcza w okresie letnim. Wystarczy pozostawić na kuchennym blacie owoc, otwarty słoik z dżemem czy niedomytą szklankę, aby muszki owocówki zadomowiły się u nas na dobre. Tych natrętnych owadów ciężko jest się pozbyć, a do tego ich obecność w mieszkaniu jest niebezpieczna. Otóż muszki owocówki przenoszą wiele bakterii i zarazków z innych miejsc ich bytowania, na przykład z kosza na śmieci. Jeśli chcesz się skutecznie pozbyć owocówek z kuchni i całego mieszkania, a także zapobiec nawrotom owadów, to w trakcie sprzątania musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach:

dokładnie myć kosz na śmieci,

zakrywać kosz pokrywą,

częstym wymienianiu gąbki do zmywania,

wyrzuceniu obitych i nadgnitych owoców i warzyw,

wyrzucaniu butelek i kartonów po sokach,

owoce i warzywa najlepiej trzymać pod osłoną.

Warto także zalać wszystkie odpływy w domu gorącą wodą. W ten sposób pozbędziemy się latających owadów i ich larw. Dodatkowo należy zastosować opryski odstraszające muszki, które będą działały w miejscach ich bytowania.

Wpuść 20 kropli i spryskaj szafki w kuchni. Muszki wyniosą się, gdzie pieprz rośnie

Jednym ze sposobów na pozbycie się muszek owocówek jest przetarcie miejsc, w których stały owoce i warzywa płynem z octu i olejku miętowego. Owocówki nie znoszą zapachu mięty i octu, dlatego taki płyn będzie niezwykle pomocy w zwalczaniu tych uciążliwych owadów. Do butelki wlej 0,5 l wody, szklankę octu i wpuść 20 kropli olejku miętowego. Powstałym płynem spryskaj wszystkie szafki kuchenne i blaty, a na koniec przetrzyj ściereczką. Muszki wyniosą się z Twojej kuchni, tam gdzie pieprz rośnie.

Domowe sposoby na muszki owocówki. Jak je odstraszyć?

Jak już wspomniałam muszki owocówki nie znoszą zapachu mięty i mentolu. Dlatego warto postawić w kuchni doniczkę z miętą. Jest jeszcze jeden trik, który pozwoli pozbyć się muszek owocówek naprawdę szybko. Użyj do tego suszarki. Wystarczy skierować strumień gorącego powietrza na miejsce, w którym bytują, a znikną w kilka sekund.

