To odstrasza muszki owocówki. Latem smaruję tym blaty w kuchni i nie mam ani jednego owada

Latem smaruję tym blaty w kuchni i nie mam ani jednej muszki owocówki

Muszki owocówki w kuchni to prawdziwe utrapienie. Owoce i warzywa, które najczęściej trzymamy w kuchni, są pożywką dla owocówek, które są wyjątkowo natrętnymi owadami. Jeśli od jakiegoś czasu walczysz z owocówkami w kuchni i nie wiesz, jak się ich pozbyć raz na zawsze, to pamiętaj o ważnej zasadzie - kluczowe jest wybicie zarówno owadów, jak i ich larw. W przeciwnym razie będą wracać do Twojego domu niczym bumerang. Jak zatem pozbyć się muszek owocówek z kuchni na dobre? Warto wykorzystać w tym pomieszczeniu naturalne odtraszacze tych małych owadów. Otóż nie znoszą one zapachu mięty i mentolu, dlatego możesz postawić w kuchni doniczkę z miętą. Co więcej ja od lat stosuję jeszcze jeden sposób na muszki owocówki, który u mnie sprawdza się znakomicie. Latem smaruję blaty kuchenne wodą z dodatkiem olejku mentolowego. Zabieg ten powtarzam codziennie, a w sytuacji gdy w kuchni stoją owoce, to nawet dwa razy dziennie. Dzięki temu od dawna nie widziałam muszek w swojej kuchni.

Jak pozbyć się muszek owocówek z mieszkania?

Istnieje kilka innych sposobów na pozbycie się muszek owocówek z kuchni. Skuteczne może okazać się na przykład przetarcie miejsc, w których stały owoce i warzywa płynem z octu i olejku miętowego. Jest jeszcze jeden trik, który pozwoli pozbyć się muszek owocówek naprawdę szybko. Użyj do tego suszarki. Wystarczy skierować strumień gorącego powietrza na miejsce, w którym bytują, a znikną w kilka sekund.

Jak przygotować domową pułapkę na muszki owocówki?

Przygotowanie domowej pułapki na muszki owocówki jest proste, a do tego potrzebne, gdy te małe owady zamieszkują naszą kuchnię. Jak zrobić taką pułapkę na owocówki? Wlej pół szklanki octu, dodaj kilka kropel płynu do mycia naczyń, delikatnie zamieszaj. Na koniec nakryj szklankę szczelnie folią spożywczą i zrób w niej wykałaczką kilka otworów. Tak przygotowaną pułapkę na owocówki postaw w pobliżu kosza z owocami.