Spryskaj tym zasłony firanki, a muszki owocówki wyniosą się tam, gdzie pierz rośnie. Domowe metody na pozbycie się niechcianych owadów

Muszki owocówki, zwane wywilżną karłowatą, przyciągane są do domów zapachem fermentujących owoców i szybko się rozmnażają.

Aby zapobiec ich pojawianiu się, należy przechowywać owoce i warzywa w szczelnych pojemnikach oraz szybko pozbywać się nadgniłych produktów.

Domowa pułapka na muszki owocówki a także dodatkowe metody odstraszania owadów pomogą uporać się z problemem. Sprawdź jak je stosować.

Wywilżna karłowata to nazwa owada, którego chcemy się pozbyć i którego często nazywamy muszką owocówką. Te owady mają doskonale rozwinięty węch i to właśnie zapach owoców, szczególnie tych psujących się, przyciąga je do naszego mieszkania. Odżywiają się drożdżami z procesu fermentacji. Wystarczy im nadgniły kawałek np. jabłka, by złożyć jaja, larwy szybko przyjmują dorosłą postać. Mimo że owocówki żyją krótko, bo zaledwie 10 dni, to rozmnażają się w ekspresowym tempie, dlatego, gdy się pojawią lepiej działać szybko. A żeby zapobiec ich obecności owoce i warzywa trzymamy dobrze zabezpieczone. Nadgniłe szybko wyrzucamy do zewnętrznego kosza. Podobnie robimy z otwartymi butelkami fermentowanych napojów.

Domowy sposób na to, jak pozbyć się muszek owocówek

Jednym z domowych sposobów na pozbycie się muszek owocówek z domu jest pułapka ze słoika, szklanki lub miseczki. Do naczynia wlewamy 100 ml wody, 100 ml octu jabłkowego i łyżeczkę płynu do mycia naczyń. Całość mieszamy tak, by wytworzyła się delikatna piana. Na wodzie układamy plaster jabłka, gruszki lub brzoskwini. Taką pułapkę ustawiamy w miejscu, gdzie najczęściej pojawiają się owady. Skuszone aromatem octu i jabłka wpadną do wody, ale dzięki płynowi do mycia naczyń już z niej nie wyjdą. Innym sposobem na pozbycie się muszek jest odkurzacz. Owocówki są raczej powolne, więc chmarę można wciągnąć rurą włączonego odkurzacza. Żeby dostarczyć owady, warto także użyć zapachów, których nie lubią. W kuchni można ustawić doniczki z bazylią i miętą, a zasłony spryskać olejkiem lawendowym.

