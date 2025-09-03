Japońska sztuka sadzenia kwiatów. Wrzosy będą wyglądały stylowo. Oto jak zrobić jesienną kokedamę

Kokedama to japońska sztuka uprawy roślin w kuli z mchu, idealna do dekoracji wnętrz i balkonów, a także świetny pomysł na prezent.

Do wykonania kokedamy z wrzosami potrzebne są m.in. sadzonki wrzosów, mech, ziemia do bonsai (lub piasek i żwir), sznurek i wstążka.

Proces tworzenia kokedamy obejmuje wymieszanie ziemi, uformowanie kuli wokół korzeni rośliny, owinięcie jej mchem i zabezpieczenie sznurkiem oraz wstążką.

Kokedama wymaga regularnego zraszania i cotygodniowego zanurzania w wodzie, a także stanowiska w półcieniu lub przy rozproszonym świetle.

Kokedama to japońska sztuka uprawy roślin w formie kuli otulonej mchem i zawieszonej na sznurku. Wygląda oryginalnie i robi furorę wśród fanów dekoracji wnętrz oraz miłośników zieleni. Można nią ozdobić nie tylko wnętrza, ale także balkony, tarasy, mury czy płoty. Samodzielnie wykonana kokeadam może być także świetnym prezentem. Warto wykorzystać ją do stworzenia jesiennej dekoracji z użyciem wrzosów.

Wrzosy w wiszącym ogrodzie

Do wykonania kokedamy nadają się zarówno rośliny suszone, jak i żywe. W przypadku tych drugich warto zastosować rośliny, które lubią wilgoć oraz półcień albo rozproszone światło. Ciekawie mogą prezentować się jesienne kompozycje z wrzosami, jednak, przy tworzeniu kuli z mchu pierwszy raz najlepiej postawić na bluszcz. Do samodzielnego wykonania kokedamy oprócz sadzonek wrzosów, bluszczu i wody, potrzebne będą także kępy mchu, ziemia do bonsai, ziemia do roślin doniczkowych, sznurek, cienka materiałowa wstążka i nożyczki. Przyda się także wiaderko do wymieszania podłoża. Ziemia do bonsai może być trudno dostępna. Wtedy można użyć drobnego piasku i żwiru.

Wrzosy w wiszącej kuli. Jak zrobić kokedamę w jesiennym stylu?

Jeśli mamy wszystkie składniki potrzebne do wykonania kokedamy, zaczynamy od przygotowania gleby. Pierwszy krok to wymieszanie ziemi uniwersalnej z podłożem do bonsai, najlepiej w proporcji 1:1. (Jeśli zamiast specjalistycznego podłoża do bonsai używamy piasku i żwiru, proporcje wyglądają następująco: 2 części piasku, 1 część żwiru, 4 części ziemi do roślin doniczkowych). Kolejnym krokiem jest dodanie wody. Dolewamy jej tyle, by konsystencja przypominała kruche ciasto. Następnie bierzemy dużą garść ziemi i ugniatamy, formując kulę, przy okazji odciskamy nadmiar wody. Krok trzeci – sadzonka. Delikatnie oczyszczamy korzenie wrzosów z ziemi, następnie umieszczamy je pomiędzy dwoma garściami przygotowanego wcześniej podłoża. Ugniatamy ponownie, formując kulę dookoła korzeni. Resztkami podłoża dokładnie zalepiamy wszystkie dziury. Czas na krok czwarty. Mech rozkładamy na stole, na środku umieszczamy kulę, po czym ostrożnie owijamy nim ziemię. Tutaj może nam się przydać dodatkowa para rąk. Trzeba to zrobić dokładnie i upewnić się, że nie ma żadnych prześwitów. Mech musi przylegać do każdego kawałka podłoża. Gdy to jest zrobione, pora na ostatni, piąty krok. Kulę owijamy sznurkiem, tak by przytrzymał mech. Następnie zawiązujemy sznurek i owijamy mech wstążką. Wtedy mamy pewność, że wszystko dobrze się trzyma. Pozostały sznurek możemy wykorzystać do podwieszenia kokedamy. Kulę z mchem możemy także ustawić na podstawce. W takiej formie roślina rośnie nawet cztery lata.

Kokedama. Jak podlewać? Jak pielęgnować kulę z mchu?

Kokedama to piękna, ale niestety wymagająca ozdoba. Roślina w kuli z mchu ma mało gleby, a w dodatku nie osłania jej doniczka, więc jest narażona na szybkie wysychanie. Dlatego trzeba pamiętać o zraszaniu. Taka forma podlewania nie naruszy konstrukcji. Dodatkowo raz w tygodniu dobrze jest na kilka minut zanurzyć kulę w wodzie o temperaturze pokojowej. Ważne jest także stanowisko. Kokedama nie sprawdzi się w pełnym słońcu. Mech jest cieniolubny, dlatego półcień lub rozproszone światło będą najlepsze. Ponadto, jeśli korzenie bluszczu (lub innej rośliny, hodowanej w kokedamie), zaczną wyrastać z kuli, to znaczy, że czas powiększyć kokademę (zrobić nową). Jeśli roślina jest już za duża, trzeba umieścić ją w doniczce.

ZOBACZ TEŻ: Leśniczy zdradza, kiedy sadzić wrzosy. O tym nie zapominaj, a będą długo kwitły w ogrodzie i na balkonie