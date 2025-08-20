Wrzosy w Biedronce w super cenie. Kwiaty na balkon i do ogrodu będą kwitły do przymrozków

W Biedronce pojawiły się wrzosy w atrakcyjnej cenie, sygnalizując nadejście jesieni i dając możliwość ozdobienia ogrodu lub balkonu.

Artykuł wyjaśnia, na co zwrócić uwagę przy zakupie wrzosów i jak o nie dbać, by kwitły aż do przymrozków.

Poznaj sekrety pielęgnacji, dowiedz się, jaka ziemia jest najlepsza i czy wrzosy w domu faktycznie przynoszą pecha!

W Biedronce pojawiły się wrzosy w doniczkach. Sklep oferuje je w cenie 4,99 zł. Jeśli planujemy więc zasadzić kwiaty w ogrodzie albo ozdobić nimi balkon, możemy skorzystać z oferty już teraz, albo poczekać jeszcze do pełni sezonu i kupić je w jeszcze bardziej promocyjnych cenach. W ubiegłym roku z końcem sierpnia wiele sieci handlowych oferowało te kwiaty w cenie 1,99 zł za doniczkę. Bez względu na to, czy zdecydujemy się na kupno wrzosów już teraz, czy jeszcze się wstrzymamy, warto znać zasady pielęgnacji tych roślin, by cieszyć się nimi jak najdłużej.

Kiedy kwitną wrzosy?

Wrzosy zazwyczaj zakwitają późnym latem i kwitną aż do listopada. Niewielkie krzewinki są zielone przez cały rok, ale jesienią zamieniają się w przepiękne kwietne dywany w kolorach różu, fioletu a czasami bieli, a nawet czerwieni. Jeśli chcemy zobaczyć je w naturze, warto poszukać wydmowych lasów. Jednym z popularnych miejsc, gdzie kwitną wrzosy, jest Mostówka koło Warszawy.

Wrzosy w sklepie. Na co zwrócić uwagę kupując kwiaty w doniczce?

Jeśli chcemy kupić doniczki z wrzosami, warto zwrócić uwagę na to, w jakim stanie są rośliny. Uschnięte lub przesuszone gałązki, to znak, że kwiaty były nieodpowiednio przechowywane i szybko stracą swój urok. Zwróćmy także uwagę, czy w doniczce nie ma białego, grzybowego nalotu. Wrzosy mogły być przelane, a korzenie zgniłe.

Jaka ziemia do wrzosów? Taka gleba będzie najlepsza

Wrzosy są bardzo wymagające w kwestii podłoża, dlatego, jeśli marzy nam się piękne wrzosowisko w ogrodzie, czasami trzeba wymienić glebę. Wybierając ziemię do wrzosów, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Wrzosy, które rosną w lasach, znakomicie czują się na piaszczystej glebie, jednak ogrodowe odmiany wrzosów mają większe wymagania. Najlepsza będzie ziemia próchnicza - przepuszczalna i żyzna o kwaśnym odczynie (pH 3,5-5,5). Jeśli w naszym ogrodzie ziemia jest raczej ciężka i gliniasta, trzeba będzie ją wymienić. W miejscu, w którym chcemy posadzić wrzosy, wybieramy podłoże na głębokość około 20-30 cm. Na dno wsypujemy żwir, a resztę wypełniamy ziemią odpowiednią dla wrzosów wymieszaną z torfem w proporcjach 1:1. Przygotowując miejsce na wrzosowisko w ogrodzie lub na działce o żyznej ziemi wystarczy dodać około 15 cm warstwę kwaśnego torfu, a następnie wymieszać i sadzić wrzosy.

Co zrobić, by wrzosy kwitły jak najdłużej?

Odpowiednia ziemia do wrzosów to połowa sukcesu uprawy tej rośliny. Choć krzewinki nie są bardzo wymagające, to niewielu osobom udaje się utrzymać je na dłużej. Częstym błędem w pielęgnacji wrzosów jest źle dobrane stanowisko. Żeby wrzosy kwitły każdej jesieni i przez długie lata potrzebują nasłonecznionego i osłoniętego od wiatru stanowiska. Trzeba też pamiętać o regularnym podlewaniu. Wrzosy nie lubią nadmiaru wody i zraszania liści, dlatego trzeba podlewać je dość obficie, ale rzadko. Rośliny mają płytki system korzeniowy, dlatego warto obsypać je korą, która latem zapobiegnie wysychaniu gleby, a zimą ochroni przed mrozem. Warto także zasilić je szczepionką mikoryzową. Preparat zawiera szczątki grzybów, które wzmacniają system korzeniowy. Dzięki temu rośliny są zdrowsze i bujniejsze. Zamiast gotowego preparatu można wykorzystać garść ziemi z leśnego wrzosowiska (o ile pozwoli nam leśniczy).

Jak dbać o wrzosy w doniczce?

Wrzosy w doniczce to idealna jesienna ozdoba balkonów i domowych parapetów. Pięknie kwitną aż do pierwszych przymrozków, jednak rzadko zdarza się, by przetrwały do kolejnego sezonu. Niemniej również doniczkowe wrzosy mogą być wieloletnie. Trzeba je regularnie i umiarkowanie podlewać oraz ustawić na jasnym słonecznym stanowisku. Zimą koniecznie zabezpieczamy doniczkę przed mrozem. Sprawdzi się styropian. Warto, także ustawić wrzosy w miejscu osłoniętym od wiatru, deszczu i śniegu. Niestety, jeśli marzą nam się wrzosy w domowych warunkach, trudno będzie je utrzymać dłużej niż miesiąc. W domu szybko usychają.

Jak przycinać wrzosy i dbać o kwiaty zimą?

Żeby cieszyć się wrzosami przez długie lata, nie wolno zapominać o przycinaniu i odpowiednim zimowaniu rośliny. Cięcie jest niezbędne, jeśli chcemy, by wrzosy były zdrowe i ładnie wyglądały, tworząc fioletowe, białe lub różowe (w zależności od gatunku) poduchy. Rośliny przycinamy wiosną. Ręcznym sekatorem usuwamy wyschnięte już pędy kwiatostanowe. Taki zabieg najlepiej przeprowadzić w bezdeszczowy dzień. Jeśli chwilę później zapowiadane są przymrozki, warto przykryć krzaczki agrowłókniną. Zimowanie wrzosów trzeba rozpocząć już jesienią. Nie wszystkie odmiany są tak samo odporne na mróz. Dlatego zaraz po pierwszych przymrozkach, rośliny trzeba osłonić gałęziami jedliny lub zimową agrowłókniną. Warto też strzepywać śnieg z gałązek.

Wrzosy w domu przynoszą pecha?

Wokół wrzosów krąży wiele przesądów. Niektórzy uważają, że rośliny nie można trzymać w domu, bo przyciąga nieszczęście. Z kolei Słowianie uważali, że na wrzosowiskach grasują wiedźmy, a w kwiatach wrzosów uwięzione są dusze, które nie mogą odejść ze świata żywych. Co ciekawe w Skandynawii wrzosy kojarzone są z biedą, zaś w Szkocji, która słynie z pięknych wrzosowisk, ze szczęściem.

