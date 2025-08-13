Ostatni dzwonek dla hortensji. Chcesz mieć szpaler z kwiatów w przyszłym roku, działaj teraz

Chcesz cieszyć się obfitością hortensji w swoim ogrodzie? Rozmnażanie tych pięknych kwiatów jest prostsze, niż myślisz.

Odkryj najłatwiejszą metodę rozmnażania hortensji z sadzonek wierzchołkowych i dowiedz się, kiedy najlepiej to zrobić.

Poznaj tajniki szczepienia hortensji na pniu, by stworzyć spektakularną ozdobę ogrodu, która zachwyci każdego.

Rozmnażanie hortensji to prosty zabieg, który pozwoli cieszyć się pięknym ogrodem w kolejnym sezonie. Jest kilka metod na to, jak powiększyć kolekcje kwiatów w ogrodzie, ale najprostszym sposobem rozmnażania hortensji jest wykorzystanie sadzonek wierzchołkowych.

Rozmnażanie hortensji

Hortensje dobrze rosną z sadzonek wierzchołkowych. To też najprostszy sposób na, to jak rozmnożyć kwiaty, które zdobią ogrody i tarasy. Sadzonki najlepiej przygotować w czerwcu lub lipcu, najpóźniej w sierpniu. Wykorzystujemy do tego tegoroczne wierzchołki pędów z 4 listkami (bez kwiatów). Wycinamy gałązkę o długości około 15 centymetrów. Usuwamy dwa dolne liście, ścinamy także wierzchołek. Następnie końce sadzonek zanurzamy w ukorzeniaczu. Następnie wsadzamy po kilka gałązek do płytkiej donicy wypełnionej ziemią do rozmnażania roślin, obficie podlewamy. Donice przykrywamy perforowaną folią. W ten sposób zabezpieczymy rośliny przed wysychaniem. Gotowe sadzonki układamy w jasnym i ciepłym pomieszczeniu. Powinny ukorzenić się w ciągu 2-3 tygodni. W tym czasie trzeba im zapewnić stale wilgotne podłoże i powietrze – jeśli zwiędną lub wyschną, będą do wyrzucenia. Ukorzenione sadzonki przesadzamy do doniczek, w których pozostaną do wiosny. Po przymrozkach można je wsadzić do ogrodu.

Szczepienie hortensji na pniu

Hortensja zaszczepiona na pniu może być najpiękniejszą ozdobą ogrodu. Jednak taki zabieg nie należy do najłatwiejszych. Szczepienie hortensji polega na połączeniu pędu krzewu – zrazka z podkładką, którą jest inny mocny pęd na rosnącym drzewie. Cięcie musi być ostre i precyzyjne. Warunkiem powodzenia tego zabiegu jest jak najdokładniejsze dopasowanie ścięć zraza i podkładki oraz duża powierzchnia przylegania drewna, miazgi i kory do siebie. Im większa powierzchnia styku, tym większa szansa powodzenia. Po połączeniu zraza z podkładką miejsce szczepienia trzeba mocno obwiązać tasiemką i zabezpieczyć przed utratą wody. Można to zrobić, smarując ranę woskiem. Trzeba tylko pamiętać, by wosk nie dostał się pomiędzy szczepione tkanki. Taki zabieg przeprowadza się wiosną. Świeżo zaszczepione drzewa nie powinny być narażone na długotrwałe mrozy.

ZOBACZ TEŻ: Liście powoli zmieniają kolor, ale to jeszcze nie czas na cięcie. Kiedy przycinać piwonie? Zrób to w tym terminie, a piwonie obsypią się kwiatami w kolejnym sezonie