W japońskich ogrodach wiedzą, że trzeba to zrobić z hortensjami nim wybije 1 września. Dzięki będziesz mieć najpiękniejsze hortensje "na dzielni"

Sierpień to kluczowy miesiąc dla hortensji, pozwalający na wzmocnienie roślin przed zimą i przygotowanie ich na kolejny sezon.

Prawidłowe nawożenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów i rozmnażanie to zabiegi, które zapewnią bujne kwitnienie w przyszłym roku.

Zabezpieczenie hortensji przed zimą jest niezbędne, ale nie wszystkie gatunki wymagają takiej samej ochrony.

Dowiedz się, co zrobić przed 1 września, aby Twoje hortensje zachwycały urodą przez lata!

Zanim w kalendarzu wybije 1 września zrób to że hortensjami. Dzięki temu beda jeszcze piękniejsze

Sierpień to czas, w którym wiele gatunków hortensji jest w szczycie kwitnienia. Jest to czas kiedy nie tylko możemy podziwiać ogromne kwiatostany tych przepięknych krzewów, ale także moment, w którym należy zadbać o prawidłowe wzmocnienie rośliny na kolejny sezon.

W okresie kwitnienia ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Czynnością ta nie tylko wpływa na wygląd krzewu, a także wzmacnia roślinę i stymulują ją do wypuszczania nowych pędów. Przekwitnięciu kwiaty mogą zacząć gnić, co stanowi ryzyko namnażania się chorób grzybowych.

W sierpniu nie zapominaj także o nawożeniu hortensji. To ważna czynność, które nie można pomijać w okresie kwitnienia. Warto jednak pamiętać, że wraz z końcem lata zmieniają się nawozy, którymi odżywia się hortensje. Wiosną i wczesnym latem stosuje się nawozy zawierają azot. To składnik, który bezpośrednio wpływa na rozrost oraz kwitnienia roślin. Azot stymuluje wzrost liście, a także wydłuża okres wegetacyjnym. Wśród domowych nawozów najlepszych źródłem azot są fusy z kawy. Późnym latem i wczesną jesienią należy unikać nawozów zawierających azot. Może on sztucznie przedłużyć okres wegetacji hortensji, co sprawi, że krzew nie zdąży przygotować się do nadchodzącej zimy. W sierpniu najlepiej jest stosować odżywki wzmacniające na bazie potasu oraz fosforu.

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym hortensji jest przycinanie krzewów. Tego jednak nie powinno robić się na jesieni. Najlepszym czadem na przyciągniesz hortensje jest wczesną wiosna, gdy krzew nie zdarzy jeszcze zawiązać pąków. Do przycinania hortensji używaj ostrego i zdezynfekowanego (w ten sposób unikniesz ryzyka namnażania się chorób roślin) sekatora i usuwaj stare i zbutwiałe pędy. W tym czasie wykonaj także cięcie wzmacniające polegające na przycięciu zielonych pędów na około 1/3 wysokości. Jesienią nie wykonuje się cięcia hortensji. Możesz w tym czasie usuwać przekwitnięciu kwiatostanów oraz przesuszone, stare pędy.

Zrób to przed wrześniem, a za rok Twoje hortensje wygrają wszystkie nagrody

Sierpień to rewelacyjny czas na rozmnażanie hortensji. To łatwy zabieg, dzięki któremu w kolejnym sezonie wyhodujesz nowe krzewy ozdobne. Hortensje rozmnaża się poprzez sadzonki w okresie od czerwca do końca sierpnia.

Jak rozmnażać hortensje?

Rozmazanie hortensjo zaczynami od wybrania silnych i zielonych pędów. Przycinamy jest dokładnie na wysokości po drugą parą liści. Ucięte pędy, które są przyszłymi sadzonkami powinny mieć około 15 cm wysokości. Usuń w z nich dolne liście i zasadź je w donicach. Podłoże do sadzonek hortensji powinno być bogate w torf i perlit, które zapewnią odpowiednią przepuszczalność oraz wilgotność ziemi. Gotowe pojemniki z sadzonki postaw na dobrze nasłonecznionym stanowisku. Zimą przenieś donice w miejsce zabezpieczone przez mrozem oraz wiatrem. Hortensje do gruntu najlepiej jest sądzić wczesna wiosną lub wczesna jesienią, aby zdarzyły się ukorzenić przed nadejściem przymrozków.

Zabezpieczanie hortensji na zimę. Jak zadbać o krzew w czasie mrozów i śnieżyć?

Niektóre gatunki hortensji nie wymagają specjalnego okrywania na zimę. Hortensje bukietowe oraz pnące należą do odmian mrozoodpornych i dobrze znoszą ujemne temperatury. Warto jednak wiedzieć, ze w przypadku młodych krzewów należy je zabezpieczyć przed wiatrami.

Okryć i zabezpieczyć przed zimą należy hortensje ogrodową. Najlepiej jest zabezpieczyć krzew agrowłókniną, które ochronie roślinę przed mrozami i wiatrami, nadal będzie przepuszczała deszcz oraz promienie słoneczne. Wokół korzeni dobrze jest rozsypać torf lub korę, które zminimalizują ryzyko przemarznięcia korzeni i zatrzymają wilgoć w glebie