Przygotowuję ziołową herbatkę i opryskuje nią hortensje. Krzew przestaje chorować i latem obsypuje ogromnymi kwiatami. Sposób na choroby hortensji

Jedną z najczęściej występujących chorób na hortensji jest mączniak prawdziwy. To infekcja grzybowa wywołana przez grzyba Erysiphe polygoni. Jego zarodniki pokrywają cały krzew. Mączniak prawdziwy jest bardzo charakterystyczny i jak sama nazwa wskazuje, zainfekowane pędy wyglądają jakby były obsypane mąką. Nalot występuje przede wszystkim przy suchej pogodzie i trudno jest go zetrzeć z liści. Choroba szybko się rozwija, a liście i łodygi hortensji brązowieją i w efekcie obumierają. Cały krzew ulega deformacji i wolniej rośnie. W przypadku mączniaka prawdziwego liczy się czas. Działaj natychmiastowo, gdy zauważysz pierwsze objawy.

Na mącznika prawdziwego na hortensji świetnie sprawdzi się napar i gnojówka z pokrzywy. Stymuluje ona wzrost rośliny oraz chroni. przed chorobami wywołanymi przez zarodki grzybów. Jest bogata w żelazo, magnez, wapń, mangan, krzem i cynk, a także zawiera flawonoidy. To naturalne przeciwutleniacze. Ab przygotować gnojówkę z pokrzywy potrzebujesz świeże pędy pokrzywy, które należy zalać wody. Całość przelej do pojemnika z podziurawioną pokrywką. Zapewni do dostęp powietrza. Ważne także, aby pojemnik nie był metalowy. Po około 3-4 dniach gnojówka z pokrzywy będzie gotowa. Tak przygotowany roztwór rozcieńczaj z wodą w proporcjach 1:5 (1 miarka gnojówki na 5 miarek wody) i obficie pryskaj nią krzew hortensji oraz ziemię wokół. Powtarzaj ten zabieg co 2 tygodnie.

