Wrzucam 25 g do blendera i mielę na drobną papkę. Obficie spryskuję brązowiejące tuje. Żywopłot znów staje się bujnie zielony. Sposób na brązowienie tui

Zielony i gęsty żywopłot to świetne rozwiązanie na odgrodzenie się. Zasadzone w rzędzie tuje rewelacyjnie się do tego nadają. Bywa jednak, że tuje zaczynają marnieć. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka, od zbyt gęstego sadzenia krzewów, po nadmierne podlewanie oraz atak szkodników. W tym ostatnim świetnie sprawdzi się domowym oprysk na tuje przygotowany z czosnku. Taki oprysk skutecznie przepędzi mszyce, przędziorki oraz miodownicę cyprysikową. Ta ostatnia często atakuje właśnie tuje. Aby przygotować domowy oprysk z czosnku nie potrzebujesz specjalistycznej wiedzy oraz chemicznych detergentów.

Zanim sięgniesz po kupne specyfiki, warto wypróbować domowe metody. Na brązowienie tui może pomoc oprysk z czosnku. Do blendera wrzuć 24 g czosnku i zalej 1 l wody. Całość porządnie miksuj, aż uzyskasz jednolity płyn. Przygotowany roztwór odstaw na 1 dobę, a następnego dnia dokładnie przecedź. Tak przygotowaną mieszankę pryskaj tuje raz dziennie. Aby domowy oprysk był jeszcze bardziej skuteczny możesz dodać do niego odrobinę mydła potasowego. Dzięki temu roztwór lepiej będzie przylegał do liści i gałęzi tui.

