Obieram i zalewam wrzątkiem. Po 24 godzinach podlewam pelargonie. Kwietniowa odżywka, po której będzie zatrzęsienie kwiatów. Pielęgnacja pelargonii na wiosnę

Jak pobudzić po zimie pelargonie do wzrostu? Wiosna to czas, gdy rośliny się wzmacniają, zaczynają rosnąć i puszczają pierwsze pędy. To właśnie teraz jest najlepsza pora na nawożenie i domowe opryski wzmacniające. Twoja pelargonia marnieje i nie wiesz, co się dzieje? Być może brakuje jej cennych składników odżywczych, które uzupełni ta domowa odżywka do roślin. Jest prosta w przygotowaniu i działa również skutecznie, co kupne preparaty. Wymieszaj te 2 składniki i podlewaj tym pelargonie.