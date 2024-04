Ogrodnik zdradził mi, jak i kiedy sadzić ogórki z rozsady. Złota zasada, dzięki której mam obfite zbiory

Dodaję do mydła i czyszczę grilla. Domowy sposób na to, jak wyczyścić przypalony grill

Kiedy sadzić ogórki do gruntu? Najpierw przygotuj rozsadę i wysiej nasiona w kwietniu. Potrzebujesz żyznej, próchniczej i lekko wilgotnej ziemi, specjalnych małych doniczek (można wykorzystać opakowania po jogurcie) oraz nasion. Wysiewamy po dwie sztuki nasion do każdej doniczki. Gdy wykiełkują, wyrywamy słabszą siewkę, pozostawiając tę silniejszą. Doniczki ustawiamy na słonecznym stanowisku. Nie wolno zapominać także o odpowiedniej temperaturze. Ogórki najlepiej rosną przy 23 – 26 stopniach C. Sadzonki podlewamy umiarkowanie miękką wodą o temperaturze pokojowej. Rośliny nie powinny się ze sobą stykać, dlatego, kiedy pojawią się liście, trzeba rozstawić doniczki. Ogórki są gotowe do sadzenia w gruncie, gdy mają około 4-5 zdrowych liści oraz dobrze rozrośnięte i zdrowe korzenie. Możesz także kupić gotowe sadzonki ogórków w sklepie ogrodniczym.

Jak pisaliśmy wyżej, najwcześniejszej ogórki można posadzić w gruncie w drugiej połowie maja, kiedy maleje ryzyko wiosennych przymrozków. Przed sadzeniem do gruntu rozsadę trzeba zahartować. Dlatego tydzień przed sadzeniem, każdego dnia stopniowo obniżamy temperaturę (np. przez wietrzenie), oraz ograniczmy podlewanie. Obficie nawadniamy dopiero dzień przed sadzeniem. Ogórki sadzimy w żyznej glebie najlepiej w sąsiedztwie innych roślin. Ogrodnicy zalecają, by obok ogórków posiać także wrotycz, który odstrasza szkodniki. Sprawdzą się także zioła — kolendra, oregano czy bazylia — ograniczą ryzyko chorób np. mączniaka. Ogórki będą dobrze rosły także przy warzywach strączkowych np. fasoli. Złym pomysłem jest sadzenie ich obok ziemniaków i pomidorów, które są narażone na same choroby grzybowe i szkodniki. Dobrym towarzystwem dla ogórków będzie także nagietek i nasturcja. Kwiaty wydzielają zapach odstraszający mszyce, nicienie i mączliki, a przy tym przyciągają owady zapylające.

