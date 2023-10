Zamiokulkas zamiolistny nie wypuszcza nowych liści z kilku powodów. Czasami jest to zbyt mała lub tez za duża doniczka, brak światła, niewłaściwe podlewanie albo nieprawidłowe pH gleby. Bywa także, że roślina potrzebuje nawozu. Jednym ze sposobów na pobudzenie rośliny do wzrostu jest domowa odżywka z żelatyny. Albo napar z liści pokrzywy.

Zalej wrzątkiem i odczekaj, aż ostygnie. Ten napar sprawi, że zamiokulkas zamiolistny wypuści nowe liście. Domowa odżywka do kwiatów, która działa cuda

Choć pokrzywa wielu osobom kojarzy się z uciążliwym chwastem, to jest kopalnią składników mineralnych i witamin, które mają dobroczynny wpływ nie tylko na nasz organizm, ale także roślin. Gnojówka z pokrzywy znakomicie sprawdzi się jako domowy nawóz, jednak gdy nie mamy do niej dostępu, możemy użyć herbaty. W pokrzywie znajdują się m.in. witaminy C, K, B, kwas pantotenowy, flawonoidy, kwas krzemowy i mrówkowy, fitoncydy, a także składniki mineralne — żelazo, magnez, wapń, mangan, krzem i cynk. Dlatego domowe odżywki na bazie pokrzywy, będą dużym wzmocnieniem dla nawożonych roślin. Żeby zasilić zamiokulkasa, suszone liście pokrzywy zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na pół godziny, po tym czasie odcedzamy napar i czekamy, aż wystygnie. Jeśli zamiokulkas marnieje, takim naparem można podlewać roślinę raz w tygodniu.

Żelatyna do podlewania zamiokulkasa. Jak stosować?

Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Podczas przesadzania kwiatu wybieramy ceramiczną doniczkę, kilka centymetrów większą od poprzedniej. Jeśli chodzi o stanowisko odpowiednie dla zamiokulkasa, powinno być jasne jednak nie bezpośrednio nasłonecznione. Roślina toleruje także częściowe zacienienie. Najgorsze są dla niej skrajności — ostre słońce parzy liście i pojawiają się na nich brązowe plamy. Z kolei w bardzo ciemnych miejscach liście wyciągają się i stają się jasnozielone. Optymalna temperatura dla zamii to 25 stopni C, poniżej 5 stopni C roślina zamiera. Warto też pamiętać, że łodygi zamiokulkasa wyginają się w kierunku światła dlatego, jeśli chcemy cieszyć się ładnym kształtem, zamii pamiętajmy o obracaniu doniczki co jakiś czas. Ważne jest też umiarkowane podlewanie. Zamiokulkas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Dlatego wytrzyma nawet długie tygodnie bez wody, natomiast jej nadmiar może ją uśmiercić. Przelany zamiokulkas gnije od korzeni, następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Do nawadniania używamy odstanej wody w temperaturze pokojowej. Zamia lubi także zraszanie miękką wodą. Jeśli chcemy wzmocnić kwiat, możemy zastosować wspomniany wyżej napar z pokrzywy albo żelatynę, która wzbogaci roślinę o potrzebny jej azot. Poprawi też ukorzenienie, wzmocni obecne liście i sprawi, że pojawią się nowe. Żeby przygotować miksturę, rozpuść łyżeczkę żelatyny w szklance gorącej (niewrzącej) wody. Gdy ostygnie, dodaj jeszcze trzy szklanki zimnej wody i podlej zamiokulkasa. Powtarzaj ten zabieg raz w miesiącu.

