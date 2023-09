Kiedy zamiokulkas żółknie, możesz go uratować. Domowa odżywka za grosze zdziała cuda. Zieleń zagości w doniczce

To najzdrowszy grzyb w polskich lasach. Mało osób wie o jego istnieniu. Dodawano go do eliksirów miłosnych. Dziś wspomaga leczenie reumatyzmu

Kiedy zamiokulkas żółknie, to dla nas znak, że popełniliśmy błąd w pielęgnacji. Chociaż ten popularny kwiat doniczkowy nazywany jest żelazną rośliną, bo nie ma zbyt wielu wymagań i potrafi przetrwać w trudnych warunkach, to jednak pewne warunki trzeba spełnić, by cieszyć się jego pięknem. Domowa odżywka może pomóc w pielęgnacji i sprawić, że zamioklukas zamioslistny zacznie wypuszczać nowe liście.

Dlaczego zamiokulkas żółknie? Oto przyczyny i rady, jak uratować kwiat

Zamioklukas lubi rozproszone światło. Roślina pochodzi z zacienionych lasów Afryki Wschodniej i zdecydowanie lepiej rozwija się z dala od bezpośredniego słońca. Idealna temperatura to 13-26 stopni Celsjusza. Zamiokulkas nie lubi także suchego powietrza dlatego lepiej trzymać go z dala od kaloryfera. Jeśli to niemożliwe, zimą trzeba pamiętać o zraszaniu liści. Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Podczas przesadzania kwiatu wybieramy ceramiczną doniczkę, kilka centymetrów większą od poprzedniej. Jednym z najczęstszych powodów żółknięcia liści zamikulkasa jest złe podlewanie. Tak roślina reaguje na zbyt dużą wilgotność gleby. Niestety, jeśli liście zrobią się żółte, nie da się już przywrócić zielonej barwy. Jednak roślinę można uratować. Wystarczy obciąć żółte łodygi i przesadzić kwiat do nowego, suchego podłoża. Podlać, niewielką ilością wody, dopiero za tydzień.

Zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści? Pomoże domowa odżywka za grosze

Pochodzący z Afryki Wschodniej zamiokulkas zamiolistny wyrasta z mięsistych kłączy, które mają zdolność gromadzenia wody, co czyni kwiat odpornym na suszę. Jeśli umieścimy go w przepuszczalnym podłożu, wybaczy nam, gdy zapomnimy o podlewaniu nawet przez trzy tygodnie. Jednak jeśli chcemy, by kwiat wypuszczał liść za liściem lepiej nie zapominać o systematycznym podlewaniu, ale i nawożeniu. Zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści z kilku powodów. Czasami jest to za duża doniczka (lub za mała, w której za długo rośnie), brak światła, niewłaściwe podlewanie lub też nieprawidłowe pH gleby. Bywa także, że roślina potrzebuje nawozu. Warto przygotować domową odżywkę z żelatyny. Wzbogaci roślinę o potrzebny jej azot. Poprawi ukorzenienie, wzmocni obecne liście i sprawi, że pojawią się nowe. Żeby przygotować miksturę, rozpuść łyżeczkę żelatyny w szklance gorącej (niewrzącej) wody. Gdy ostygnie, dodaj jeszcze trzy szklanki zimnej wody i podlej zamiokulkasa. Powtarzaj ten zabieg raz w miesiącu. Do domowego nawozu można wykorzystać także garść fasoli np. piękny jaś oraz fusy z kawy. Fasolę zalewamy litrem wody, odstawiamy na noc. Następnie odcedzamy, dodajemy łyżkę fusów i podlewamy roślinę raz na dwa tygodnie.

