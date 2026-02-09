Zaproś dom do zabawy razem z kolekcją GREJSIMOJS

Pokój dzienny i plac zabaw w jednym

Kolekcję GREJSIMOJS oparto na uważnej obserwacji sytuacji w domu oraz testowaniu form w ruchu – w różnych układach, skalach i relacjach z innymi elementami wnętrza. 12 projektantów, w tym dwie Polki – Maja Ganszyniec oraz Marta Krupińska - skupiało się na elastyczności i intuicyjności, tak aby produkty nie wymagały instrukcji ani jednego „właściwego” sposobu użycia, lecz naturalnie dopasowywały się do zmieniających się potrzeb.

Widać to w konkretnych produktach kolekcji. Puf z zębami w ciągu dnia może pełnić rolę siedziska, by za chwilę jako schowek na zabawki stać się pretekstem do wspólnej zabawy w sprzątanie. Kocie pojemniki pomagają porządkować drobiazgi tam, gdzie akurat są potrzebne – w pokoju dziecka, przedpokoju czy domowym biurze. Wieszak w formie kaktusa przez cały dzień służy jako miejsce na ubrania i akcesoria, a jednocześnie wprowadza do wnętrza element zabawy, który przeniesie użytkowników do krainy westernów.

To podejście znajduje swoje odzwierciedlenie także w rozwiązaniach, które nadają znanym formom nowy wymiar. Futerkowy pokrowiec na krzesło MAMMUT zmienia jego oblicze, wprowadzając miękkość i wizualne ciepło, a przy tym jest zdejmowany i można go wyprać. Podobnie lekka i przenośna lampa w kształcie żyrafy, która dzięki miękkiemu światłu i wbudowanemu minutnikowi naturalnie wpisuje się w wieczorne rytuały.

„Żyrafa narodziła się z pomysłu stworzenia lampy z ruchomą głową. Rysowałam szkic za szkicem, aż poczułam, że zmierzam w dobrym kierunku. Uwielbiam w niej to, że to nie tylko lampa, ale również łagodne stworzenie, które czuwa, gdy dziecko zasypia” – mówi Marta Krupińska, projektantka w IKEA.

Design, który łączy pokolenia i zaprasza do zabawy

W najnowszym raporcie IKEA Play Report 2024, marka zauważa, że zabawa jest najlepszym antidotum na troski i stres w tych burzliwych czasach. W świecie pełnym niepewności dom staje się ostoją, a także centrum bardziej radosnego życia. Jak pokazują dane, 9 na 10 dzieci deklaruje, że czuje się szczęśliwsze podczas zabawy, a 95% rodziców zauważa wyraźny związek między takimi momentami a dobrostanem dziecka. Jednocześnie najmłodsi są dziś bardziej przeciążeni bodźcami i emocjami, a dorośli coraz częściej postrzegają zabawę jako przestrzeń budowania poczucia bezpieczeństwa, bliskości i redukcji stresu.

Na tle tych obserwacji dom coraz wyraźniej jawi się jako miejsce, które powinno oferować więcej swobody — także w tym, jak i gdzie toczy się codzienne życie. Kolekcja GREJSIMOJS została zaprojektowana z myślą o dzieciach i dorosłych, którzy dzielą wspólną przestrzeń i korzystają z niej na różne sposoby w ciągu dnia. Odpowiada na zmienny rytm domowego życia, w którym funkcje przenikają się, a żywe kolory nowych produktów dodadzą wszystkim dopaminy i energii.

Przestrzeń otwarta na zabawę – GREJSIMOJS przed premierą

Wystawa prezentująca kolekcję GREJSIMOJS została otwarta przedpremierowo 29 stycznia i pozostaje dostępna dla odwiedzających także w kolejnych dniach – od piątku 30 stycznia do niedzieli 1 lutego w godz. 11:00–19:00. Jest ona otwarta dla mieszkańców Warszawy i zaprasza do bezpośredniego doświadczenia kolekcji: zobaczenia jej z bliska, dotknięcia materiałów oraz ożywienia wyobraźni.

Wystawa można obejrzeć w Studiu Jaskółka, przy ul. Wareckiej 8 w Warszawie (wejście od ul. Kubusia Puchatka).

i Autor: IKEA/ Materiały prasowe

