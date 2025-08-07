Liście powoli zmieniają kolor, ale to jeszcze nie czas na cięcie. Kiedy przycinać piwonie? Zrób to w tym terminie, a piwonie obsypią się kwiatami w kolejnym sezonie

Aby cieszyć się pięknymi piwoniami, kluczowe jest ich odpowiednie przycinanie, jednak termin zabiegu zależy od rodzaju rośliny.

Prawidłowe cięcie piwonii bylinowych tuż nad ziemią przed zimą zapobiega chorobom i wspiera obfite kwitnienie w kolejnym sezonie.

Dowiedz się, dlaczego prawidłowy termin i technika przycinania są tak ważne dla zdrowia i kwitnienia Twoich piwonii.

Jesienne przycinanie piwonii bylinowych zapobiega chorobom i szkodnikom oraz sprawia, że roślina obficie kwitnie. Nie wolno jednak przycinać piwonii zbyt późno. Kiedy jest na to najlepszy termin?

Kiedy przycinać piwonie? Ważna data na przeprowadzenie zabiegu jesienią

Przycinanie piwonii drzewiastych trzeba przeprowadzić zaraz po kwitnieniu, ponieważ te rośliny kwitną na pędach ubiegłorocznych. Chodzi jednak o skrócenie pędów o połowę. Jeśli zrobimy to zbyt późno, kwiaty mogą nie zakwitnąć w kolejnym sezonie. Zupełnie inaczej wygląda pielęgnacja piwonii bylinowej. Te rośliny trzeba przyciąć jesienią. Mimo że kwiaty już dawno przekwitły, to liście jeszcze długo pozostają zielone, a we wrześniu powoli czerwienieją. Dlatego przycinanie powinniśmy zostawić do jesieni. Jednak trzeba to zrobić przed pierwszymi przymrozkami. Najlepiej do 15 października. Chociaż niektórzy ogrodnicy uważają, że przy ciepłej jesieni, cięcie można wykonać nawet z końcem listopada. Trzeba jednak pamiętać, że zbyt późne przeprowadzenie zabiegu może uszkodzić roślinę.

Cięcie piwonii. Jak to zrobić?

Przycinanie piwonii jesienią chroni roślinę przed chorobami i szkodnikami oraz sprawia, że ogród wygląda estetycznie. Piwonie bylinowe przycinamy przed zimą przy użyciu ostrego sekatora. Pędy tniemy tuż nad ziemią. Dzięki temu wiosną odbiją silniejsze i zdrowsze, co przekłada się na obfitość kwitnienia. Ponadto w trakcie wzrostu piwonii, warto usuwać boczne pąki kwiatowe, pozostawiając jedynie pąk główny. Wtedy kwiatów będzie mniej, ale będą duże. Natomiast ścięcie szczytowych paków i pozostawienie bocznych, daje efekt większej liczby kwiatów, jednak o mniejszych rozmiarach. Po przekwitnięciu piwonii obcinamy kwiatostany wraz z fragmentem pędu. W ten sposób nie dopuszczamy do związania się owoców, które mogłyby negatywnie wpłynąć na kwitnienie w kolejnym sezonie.

