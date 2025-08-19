Takiej promocji w Biedronce nie spodziewał się żaden producent! 1+1 zamiast 80 zł! Warto się pospieszyć

Biedronka dba o powroty Polaków do domu! W najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki znalazły się ogromne rabaty na produkty niezbędne w domu. Część z nich dostępna jest w promocji w formacie 1+1, dzięki czemu można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych na jednych zakupach.

  • Biedronka przygotowała atrakcyjne promocje na artykuły do prania i zmywania, idealne po powrocie z wakacji.
  • Skorzystaj z ofert 1+1 na kapsułki Persil oraz oszczędź do 40 zł na kapsułkach do zmywarki Fairy Platinum.
  • W aktualnej gazetce znajdziesz również trwałe perfumy Be Beauty i Miraculum Orient w niskich cenach.
  • Sprawdź, do kiedy obowiązują te wyjątkowe okazje i zaplanuj swoje zakupy!

Promocje w Biedronce już obowiązują! 1+1 zamiast 80 zł

Powroty z wakacji wiążą się najczęściej z stertą ubrań do prania oraz sprzątaniem w mieszkaniu. W tym tygodniu Biedronka wyszła naprzeciw oczekiwaniom klientów i przygotowała wyjątkową promocję. Tylko do środa, 20 sierpnia w promocji Biedronki znajdziesz kapsułki do prania Persil Power 29 sztuk lub Persil Discs 20 sztuk w promocji 1+1. Oznacza to, że kupując dwa takie same produkty jeden z nich wyjdzie za darmo. To spora oszczędność, która pozwoli zrobić duże pranie po powrocie z wakacji. Promocje na pranie w Biedronce to również przeceny płynów do płukania. Wszystkie koncentraty oraz perfumy do płukania tkanin dostępne są w promocji 2:1, czyli kupując trzy wybrane produkty, najtańszy z nich wychodzi za darmo. W promocji, do wyboru są różne marki i zapachy.

To jednak nie wszystko, najnowsza gazetka promocyjna Biedronki to także okazyjne promocje na kapsułki do zmywarki. Tutaj oszczędność wynosi nawet 40 zł!. Tylko do soboty, 23 sierpnia w promocji Biedronki znalazły się kapsułki do zmywarki Fairy Platinum 21 sztuk w formacie 1:1. To spora obniżka ponieważ cena regularna za jedno opakowanie wynosi blisko 40 zł.

Promocje na perfumy w Biedronce. Trwałe zapachy za 12 zł

Biedronka nie zapomina także o miłośnikach perfum. W promocji znalazły się bowiem kultowe zapachy od marki Be Beauty. Do soboty, 23 sierpnia możesz skorzystać z oferty zakupy dwóch zapachów Be Beauty, gdzie za każdy zapłacisz 12,99 zł. Do wyboru jest wiele wersji zapachowych. W promocji Biedronki znalazły się także perfumetki Miraculum Orient w cenie 9,99 zł przy zakupie dwóch. To zmysłowy i głęboki zapach, który podkreśla sensualność oraz kobiecość. Idealny na koniec lata.

