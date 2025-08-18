Zapachowe wakacje. Podróż przez rzymskie barwy w linii zapachów Born in Roma

BORN IN ROMA: MIĘDZY HISTORIĄ A TERAŹNIEJSZOŚCIĄ

Storytelling Born in Roma osadzony jest w narracji o samowyrażaniu i celebracji unikalności. Linia ta dąży do uchwycenia esencji Rzymu – miasta, gdzie przeszłość i teraźniejszość współistnieją, pozwalając noszącym zapachy na przyjęcie swojego dziedzictwa, jednocześnie żyjąc swobodnie i autentycznie. To hołd dla pokolenia, które ceni różnorodność i wyraża „bezczelne podejście do życia”, jednocześnie doceniając „wspaniałość przeszłości”. Ćwieki Rockstud na flakonach to nie tylko element designu – to symbol śmiałej i trwałej innowacji marki, oznaczający ponadczasowe, a jednocześnie transformujące piękno, kojarzące się z „ostrą haute couture”.

PALETA RZYMSKICH EMOCJI: ZNACZENIE KOLORÓW I KOLEKCJE

W Born in Roma, każdy kolor flakonu to zaproszenie do innego świata, innej emocji, innego aspektu Rzymu. Linię Born in Roma możemy podzielić na dwie główne kolekcje, z których każda opowiada własną, unikalną historię poprzez barwę i olfaktoryczny charakter.

KOLEKCJA "RZYMSKIE WIDOKI": KOLORY NATURY I ARCHITEKTURY

Ta kolekcja skupia się na barwach inspirowanych rzymskimi krajobrazami, światłem i bujną roślinnością, przenosząc nas w wizualną podróż po Wiecznym Mieście.

Koral – Born in Roma Coral Fantasy:

Ten żywy odcień koralu jest bezpośrednio inspirowany „zachodem słońca w Rzymie, magicznym niebem o niesamowitym koralowym kolorze, który otacza całe miasto”. Zapach odzwierciedla „promienny horyzont” miasta i charakteryzuje się owocowymi nutami, sugerującymi świeży aromat „owocowego koktajlu”. To eksplozja radości i energii, idealna na letnie wieczory w Rzymie, celebrujące beztroskę i piękno. Jego vibrantność oddaje dynamikę rzymskiego życia.

i Autor: materiały prasowe Valentino

i Autor: materiały prasowe Valentino

Żółty – Born in Roma Yellow Dream:

Żółć czerpie inspirację z „urzekającego horyzontu miasta o wschodzie słońca”. Opisywany jako „najjaśniejszy z kolekcji”, łączy świeże cytrusy i kwiatową słodycz z ciepłą, drzewną bazą. W wersji męskiej, żółty wariant łączy chłodne i ciepłe nuty, tworząc świeży, korzenny, tropikalny i soczysty zapach, który przywołuje „delikatny blask włoskiego słońca”. Symbolizuje optymizm, nowe początki i energię, która budzi miasto do życia, przenosząc nas w beztroski dzień w Rzymie.

i Autor: materiały prasowe Valentino

i Autor: materiały prasowe Valentino

Zielony – Born in Roma Donna Green Stravaganza:

Ta zielona edycja to zaproszenie do bujnych rzymskich ogrodów i parków, które stanowią zielone płuca Wiecznego Miasta. Green Stravaganza uchwyca „odświeżającą i bujną atmosferę” tych ukrytych oaz spokoju. Żywy zielony kolor flakonu jest podkreślony jako unikalny i przyczynia się do „nieodpartej wibracji”, symbolizując naturę, harmonię i odnowę. Zapach ten niesie ze sobą świeżość, lekkość i poczucie ucieczki od zgiełku miasta, wprost do zielonego serca Rzymu.

i Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Valentino

i Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Valentino

KOLEKCJA "RZYMSKA TOŻSAMOŚĆ": ODCIENIE RÓŻU DLA PODKREŚLENIA INDYWIDUALNOŚCI

Ta kolekcja eksploruje różne aspekty koloru różowego, od klasycznej delikatności po odważną intensywność, odzwierciedlając ewoluującą tożsamość i pewność siebie.

Pastelowy róż – Klasyczny Born in Roma Donna (Oryginalny):

Różowy flakon, w którym zamknięto oryginalny zapach Born in Roma Donna, ucieleśnia ducha, gdzie „róż jest punkowy, poetycki, romantyczny, ale też odważny i śmiały”. Kojarzony jest z „gorącym różem, zmysłowym, nieco bezczelnym” wibracjami, symbolizującymi nowoczesną kobiecość. To zapach dla kobiety, która nie boi się wyrażać siebie w pełni, łącząc delikatność z siłą i elegancję z nonszalancją. Jest to kwintesencja rzymskiej dolce vita w kobiecym wydaniu.

i Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe VALENTINO Born In Roma Donna

Fuksja – Born in Roma Intense:

Flakony w wersji Intense często przybierają ciemniejsze, bardziej nasycone odcienie różu lub nawet zbliżone do czerwieni, sygnalizując głębię i zmysłowość. Born in Roma Intense to zapach, który wzmacnia oryginalny charakter, dodając mu intensywności i magnetyzmu. Kolor ten symbolizuje pasję, głębokie emocje i odważną, bezkompromisową stronę tożsamości. Jest to zaproszenie do odkrywania bardziej złożonych warstw osobowości, zapach, który pozostawia niezapomniane wrażenie i opowiada historię o charyzmie i pewności siebie.

i Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Valentino

Magenta – Born in Roma Extradose:

Jako najnowszy dodatek do rodziny Born in Roma, Extradose kontynuuje narrację o samowyrażeniu, wprowadzając jednocześnie nowy, ekscytujący wymiar. Chociaż szczegółowe informacje o jego konkretnym odcieniu różu i znaczeniu mogą być dopiero odkrywane, sama nazwa "Extradose" sugeruje celebrowanie luksusu, przepychu i radości życia w najbardziej spektakularny sposób. Ten flakon, nadal utrzymany w różowej palecie, prawdopodobnie symbolizuje jeszcze większą swobodę, śmiałość i pragnienie bycia w centrum uwagi. Jest to zapach dla tych, którzy chcą, aby ich obecność była niezapomniana, a styl życia – prawdziwym festiwalem. Możemy spekulować, że kolor flakonu może być jeszcze bardziej wyrazisty, lśniący, a nawet z domieszką nietypowych efektów, aby podkreślić jego "ekstrawagancki" charakter.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Valentino