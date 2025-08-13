Już w środę w Biedronce ustawią się kolejki niczym do smażalni w Łebie! Zapach kończącego się lata w promocji za "trzynastaka". Tylko 13 zł za perfumy muślinowego lata

Biedronka oferuje romantyczne, kobiece zapachy Be Beauty w letniej promocji – kup dwa flakony za jedyne 12,99 zł każdy.

Perfumy Be Beauty Adore You to wyjątkowa kwiatowo-owocowa kompozycja z nutami gruszki, róży i jaśminu.

Zapach Adore You jest trwały i idealny na koniec lata, łącząc świeżość z uwodzicielską elegancją.

Szukasz idealnego zapachu na lato i wczesną jesień w atrakcyjnej cenie? Sprawdź ofertę Biedronki!

Letnie promocje w Biedronce. Romantyczny i kobiecy zapachy za 13 zł!

Romantyczne zapachy mają wiele fanek. Są bardzo kobiece i uwodzicielskie. Zwłaszcza latem kwiatowe perfumy świetnie komponują się z pogodą. W najnowszej promocji Biedronki znalazła się prawdziwa gratka na miłośniczek romantycznych zapachów. Tylko teraz kupując dwa wybrane flakony wody perfumowanej marki Be Beauty za każdy z nich zapłacisz jedyne 12,99 zł. Do wyboru jest kilka wersji zapachowych i każdy znajdzie coś dla siebie.

Naszą uwagę zdecydowanie przykuła kompozycja Be Beauty Adore You. To wyjątkowy akord romantyzmu przeplatany wakacyjną nutą szaleństwa. Subtelne aromaty zniewalają zmysły już od pierwszego użycia. Mimo, że jest to klasyczna woda perfumowana to jest ona wyjątkowa trwała i wyczuwalna na skórze przez długi czas. Be Beauty Adore You świetnie sprawdzi się jako zapach na koniec lata. Delikatnie otula zmysły i może kojarzyć się z ulotnością, którą skrywa w sobie sierpień. Jest to klasyczny kwiatowo-owocowy zapach. Otwiera się soczystymi nutami gruszki, różowego pieprzu oraz bergamotki, która dodaje kompozycji świeżości i uniwersalności. W nutach bazy wyczuwalne jest róża i jaśmin. To właśnie to połączenie oddaje ducha romantyzmu zapachu i sprawia, że jest on wyjątkowo uwodzicielski i kobiecy. Kompozycję zamyka baza w postaci paczuli, wanilii. drzewa cedrowego oraz piżma. Dodają one elegancji oraz ponadczasowego wykończenia. Be Beauty Adore You to ciepły i otulający zapach. Idealny dla nowoczesnych i pewnych siebie kobiet. Sprawdzi się noszonym późnym latem oraz wczesną jesienią, gdzie świat pachnie słodyczą oraz naturą.

