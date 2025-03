Naukowcy odkryli najpiękniejsze perfumy na świecie. Ten zapach otula lepiej niż męskie ramiona i sprawia, że czujesz się piękna

Naukowcy zadecydowali: to najładniejsze perfumy na świecie

Perfumy to zdecydowanie najbardziej eteryczne i zmysłowe ze wszystkich dodatków. Są intymnym podpisem i symbolem zwiewnej elegancji. Już w starożytności zapachom przypisywano magiczne znaczenie. Olejki eteryczne wykorzystywane były do wielu ceremonii i rytuałów. Dzisiaj wiemy, że zmysł węchu doskonale pobudza wspomnienia i potrafi aktywować emocje. Olejki eteryczne to również moc właściwości. Lawenda czy liście laurowe wykorzystywane są do domowych kadzideł. Doskonale koją nerwy i dobrze wpływają na górne drogi oddechowe. Z kolei szałwia uspokaja i pomaga w zasypianiu. Naukowcy postanowili wybrać aromaty perfum, które mogą uchodzić za najpiękniejsze na świecie. Okazuje się, że jest jeden zapach, który zdominował badanie.

Badacze z Instytutu Karolinska w Szwecji i Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wielkiej Brytanii sprawdzili, jakie perfumy są najpiękniejsze. Według ich badań postrzeganie zapachów nie zawsze są tożsame z kultura oraz gustem. Według doktora Artina Arshamiana kwestia zapachów ma dużo wspólnego z ewolucją orz genetyką. Do badania zaproszono 235 osób z różnych kultur i środowisk. Okazało się, że najprzyjemniejszym zapachem dla badanych jest wanilia. To wyjątkowo popularny składnik wielu perfum. Jej delikatny i słodki aromat sprawia, że świetnie nadaje się do wiosennych, kobiecych kompozycji. Nadaje ona zapachowi trwałości i ciepłego charakteru. W 2025 roku wanilia jest jednym z najchętniej wybieranych składników perfum.

W badaniu wskazano nie tylko wanilię jako piękny aromat. Uznanie wśród badaczy zyskał maślan etylu, który ma owocowy aromat i może kojarzyć się z ananasem lub brzoskwinią.

Lancôme La Vie Est Belle

Symbol szczęścia i wolności w postaci zapachu – oto kultowa już woda perfumowana dla kobiet Lancôme La Vie Est Belle. Korzystaj z życia w całej jego okazałości dzięki Lancôme. Zapach La Vie Est Belle, pełen nut gourmand, owocowych i kwiatowych, reprezentuje możliwość życia całkowicie na własnych warunkach i wolność wyboru własnej drogi do szczęścia.

i Autor: materiały prasowe Lancôme

Armani Sì

Z włoskim zapachem poczujesz się szykownie w każdej sytuacji. Na samym początku odurzą Cię słodkie nuty czarnej porzeczki. Ich intensywność po chwili lekko przełamują akordy frezji i róży. Doskonałe wrażenia zapachowe, które pobudzą wszystkie Twoje zmysły, uzupełnią na koniec drzewne aromaty ambroksanu, paczuli i nuty rozgrzewającej wanilii, występujące w bazie zapachu.

i Autor: materiały prasowe Armani

Mugler Alien Goddess

Każdy poziom zapachowy tej wyjątkowej kompozycji zdradza, że masz do czynienia z pełnym słońca, niepowtarzalnym objawieniem. Pierwsze nuty należą do musujących, cytrusowych akordów bergamoty z kokosowym akcentem. Następnie na pierwszy plan wysuwają się białe kwiaty jaśminu – symbol kobiecości i zmysłowości – oraz heliotrop. Ostatnie nuty kompozycji należą do wanilii i kaszmeranu, wyrażając spokój i nadzieję.