Zdejmij je z siebie przed snem. Szybko sobie za to podziękujesz. Czy można spać w majtkach?

Wybór odpowiedniej bielizny ma kluczowe znaczenie dla zdrowia intymnego kobiet, a niewłaściwe materiały sprzyjają rozwojowi uciążliwych infekcji.

Lekarze coraz częściej apelują o rezygnację ze spania w majtkach, wskazując na ryzyko przegrzewania i tworzenia idealnych warunków dla patogenów.

Odkryj, dlaczego nocna swoboda może odmienić Twoje zdrowie intymne i jakie materiały są najlepszym wyborem, jeśli nie chcesz z niej zrezygnować!

Czy można spać w majtkach?

Bielizna, którą kobieta nosi każdego dnia, ma ogromny wpływ na jej samopoczucie, samoocenę, ale przede wszystkim na jej zdrowie. Otóż źle dobrane majtki mogą być przyczyną powstawania i rozwoju wielu chorób intymnych. Zmagasz się z nawracającymi infekcjami miejsc intymnych? Rozważ, czy bielizna, którą nosisz, jest odpowiednia. Jakich majtek nie powinny nosić kobiety? Ginekolodzy od dawna apelują, aby panie zrezygnowały z noszenia majtek wykonanych ze sztucznych materiałów. Taka bielizna nie przepuszcza powietrza i stwarza wręcz perfekcyjne warunki do mnożenia się bakterii i grzybów, a te jak wiemy, chętnie atakują miejsca intymne i wywołują nieprzyjemne dolegliwości, na przykład upławy. Od jakiegoś czasu lekarze podejmują także temat spania w majtkach. Co o nim sądzą? Spać w nich, czy lepiej bez?

Nocą pozwólmy sobie na odrobinę swobody i oddechu dla okolic intymnych. Śpijmy bez bielizny. Dlaczego? Bielizna, zwłaszcza ta syntetyczna, utrudnia przepływ powietrza, zwiększa temperaturę, przez co sprzyja rozwojowi patogenów, zwłaszcza u kobiet, które mają do tego tendencję

- twierdzi ginekolożka, lek. Barbara Karyta w rozmowie z portalem medonet.pl.

Zdejmij je z siebie przed snem. Szybko sobie za to podziękujesz

Z tego względu ginekolodzy zachęcają kobiety, aby na czas snu po prostu zrezygnowały z bielizny, a na pewno szybko zauważą różnicę w swoim zdrowiu intymnym. Jeśli preferujesz spanie w bieliźnie, kluczowy jest wybór odpowiedniego materiału i fasonu. Postaw na naturalne, oddychające tkaniny, takie jak bawełna, jedwab czy bambus, które dobrze odprowadzają wilgoć i zapewniają cyrkulację powietrza. Luźne kroje, takie jak bokserki czy szorty, są zazwyczaj lepszym wyborem niż obcisłe figi czy stringi, ponieważ minimalizują ryzyko podrażnień i przegrzania.

Nie nośmy ciasnych ubrań, a bieliznę dobierajmy przyjazną dla skóry, z naturalnych tkanin, jak bawełna czy jedwab. Oddychający materiał zapewni to, że okolice intymne pozostaną suche, zapobiegniemy też przegrzaniu i spoceniu.

- apeluje lekarka.

