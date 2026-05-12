Mój mąż tylko tak czyści patelnię. Pół szklanki wystarcza mu, aby usunąć zaschniętą spaleniznę, która pamięta "czasy króla Ćwieczka". Czyszczenie przypalonej patelni

Weź pół szklanki i zamieszaj z ciepłą wodą. Tłuszcz i spalenizna rozpuszczą się w kilka minut

Przypalona od spodu patelnia nie tylko nieestetycznie wygląda. Gruba warstwa przypalonego tłuszczu wpływa na nie tylko na to, że taka patelnia wygląda nieestetycznie i nieprzyjemnie się z niej korzysta, ale może równie szybciej się zepsuć i zacząć pękać. Dodatkowo zaschnięta tłuszcz tworzy grubą powłokę, która utrudnia przedostawanie się ciepłą do wnętrza patelni. W efekcie proces smażenia jest dłuższy i zużywa się na niego więcej gazu oraz prądu.

Wszyscy kucharze podkreślają, że patelnie i garnki należy myć nie tylko wewnętrzne, ale także właśnie z zewnątrz nie zapominając o spodzie. Tylko w ten sposób patelnia posłuży nam przez długie lata.

Czyszczenie przypalonej od spodu patelni nie jest jednak proste. Zwykły płyn do naczyń I woda nie radzą sobie z tego typu zabrudzeniami. Wiele osób usuwa spaleniznę szorując drucianymi zmywakami lub zdrapując ją nożem. To poważny błąd. W ten sposób możemy zniszczyć powłokę patelni i sprawić, że się zniszczy. Spaleniznę z naczyń usuniesz rozpuszczając ją. Najlepiej sprawdzą się w tym celu produkty o kwasowej formule jak kwasek cytrynowy. Ten sposób w kilkanaście minut rozpuści spaleniznę oraz zaschnięty tłuszcz. Wystarczy, że posypiesz spód patelni kilkoma łyżkami kwasku cytrynowego i zalejesz niewielką ilością cieplej (ale nie gorącej) wody. Całość zostaw na około 15 minut, aby mieszanka zaczęła działać. Po tym czasie przemyj wszystko letnia wodą z płynem do naczyń. Na bardzo duże zabrudzenia jedne takie czyszczenie może okazać się niewystarczające i trzeba będzie je kilkukrotnie powtórzyć. Kwasek cytrynowy sprawdzi się także do mycia rusztu grilla. Rozpuści zaschnięta tłuszcz i sprawi,że kratka będzie jak nowa.

Skuteczne metody czyszczenia przypaleń z wnętrza patelni

O ile spód patelni jest narażony na działanie ognia i osadzanie się tłuszczu z zewnątrz, o tyle jej wnętrze pada ofiarą chwili nieuwagi podczas gotowania. Jeśli przypalenia nie są mocno zaawansowane, często wystarczy zagotować w naczyniu odrobinę wody, a następnie delikatnie usunąć rozmiękczone resztki drewnianą lub silikonową łopatką.

W przypadku uporczywej spalenizny warto sięgnąć po bardziej zdecydowane środki. Napełnij patelnię wodą, tak aby przykryć całe przypalone dno, i dodaj szklankę octu. Zagotuj mieszankę, a następnie zdejmij naczynie z ognia i ostrożnie wsyp 2-3 łyżki sody oczyszczonej. Roztwór zacznie intensywnie musować. Po około 15-20 minutach wylej zawartość i przetrzyj wnętrze miękką gąbką. Spalenizna powinna odejść bez trudu.

Zasady czyszczenia patelni teflonowych i ceramicznych

Patelnie z powłokami nieprzywierającymi, takimi jak teflonowa czy ceramiczna, wymagają szczególnej delikatności. Ich największym wrogiem są ostre i druciane myjki oraz proszki do szorowania, które mogą trwale uszkodzić delikatną warstwę. Pamiętaj, że zarysowana powłoka teflonowa nie tylko traci swoje właściwości, ale może stać się również szkodliwa dla zdrowia. Do mycia tego typu naczyń używaj wyłącznie miękkich gąbek i łagodnych płynów do naczyń.

W przypadku trudniejszych zabrudzeń na patelni ceramicznej, po jej ostygnięciu, zalej ją ciepłą wodą i pozostaw na 2-3 godziny. Z kolei na uporczywe resztki na patelni teflonowej może pomóc pasta przygotowana z soli kuchennej i kilku kropel oleju roślinnego. Należy ją delikatnie wetrzeć w zabrudzenie za pomocą miękkiej gąbki, a następnie dokładnie umyć naczynie.

Jak prawidłowo czyścić patelnie żeliwne?

Patelnie żeliwne to inwestycja na lata, pod warunkiem, że odpowiednio o nie dbamy. Podstawowa zasada brzmi: nigdy nie myj ich w zmywarce i unikaj silnych detergentów. Środki chemiczne niszczą naturalną, ochronną warstwę tłuszczu, która zapobiega przywieraniu i chroni przed rdzą. Zamiast tego, do usunięcia przypaleń wykorzystaj sól gruboziarnistą.

Aby wyczyścić przypaloną patelnię żeliwną, najpierw rozgrzej ją w piekarniku w temperaturze około 200°C. Następnie, zachowując ostrożność, wysyp na jej dno grubą warstwę soli i energicznie szoruj powierzchnię połówką surowego ziemniaka. Po usunięciu zabrudzeń opłucz patelnię wodą, dokładnie osusz, natłuść cienką warstwą oleju jadalnego i ponownie umieść w piekarniku nagrzanym do 100°C na około godzinę. Taki zabieg nie tylko czyści, ale również konserwuje naczynie.