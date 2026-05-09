Moja babcia wsypywała 3 łyżki tego do prania ręczników. Są puszyste jak z hotelu, bez sody i octu

Karolina Piątkowska
2026-05-09 12:57

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób, dążąc do naturalnych rozwiązań, decyduje się zastąpić chemiczne detergenty podczas prania domowymi alternatywami. Chociaż popularne środki, takie jak ocet czy soda oczyszczona, nie zawsze są w stanie całkowicie zastąpić tradycyjne proszki czy płyny, świetnie sprawdzają się jako ich uzupełnienie. Ostatnio moja babcia zdradziła mi wyjątkowo skuteczny trik na pranie ręczników, wykorzystujący pewną przyprawę, którą z pewnością każdy ma w swojej kuchni. Wystarczy wsypać kilka łyżeczek tego składnika bezpośrednio na ręczniki, zanim rozpoczniemy cykl prania. Po zakończeniu prania ręczniki stają się przyjemnie pachnące i niezwykle miękkie.

Wbrew pozorom to nie ubrania stanowią największe wyzwanie podczas prania. Wiele osób zastanawia się, jak prawidłowo powinno prać się ręczniki. Temat wydaje się błahy, ale gdy mu się przyjrzeć ma ogromne znaczenie. Ręczników używamy do wycierania ciała, mają one regularny kontakt ze skórą. Muszą zatem mięciutkie i przyjemne w dotyku. Dodatkowo wilgoć sprawia, że na powierzchnie materiałów mogą pojawiać się bakterie oraz zarazki, a tego przecież nie chcemy wcierać w skórę. Dawniej ręczniki się gotowało, by zabić wszelkie drobnoustroje. Dzisiaj eksperci i producenci pralek przekonują, że nowoczesny urządzenia i detergenty skutecznie dopierają już w niższych temperaturach. Wiele osób do prania ręczników sięga po domowe, naturalne sposoby. W internecie często znaleźć można polecajki na pranie ręczników z dodatkiem sody oczyszczonej lub octu. To świetny dodatek do klasycznego proszku do prania. Ocet zmiękcza tkaniny i niweluje brzydkie zapachy. Warto jednak pamiętać, że ocet nie usuwa tłustych plam. Soda oczyszczona ma działanie przeciwbakteryjne i doskonale wybiela białe tkaniny. Jest także bezpieczna dla skóry.

Moja babcia do prania ręczników używała jednak czegoś innego. W jej łazience królowała zwykła sól kuchenna. To tani środek, który może całkowicie odmienić twoje pranie. Wystarczy, że załadujesz ręczniki do bębna pralki i na koniec wsypiesz tam 3 łyżeczki soli kuchennej. Ma ona podobne właściwości, co soda oczyszczona ale dodatkowo chroni kolory przed blaknięciem, dzięki czemu nadaje się do prania nie tylko białych ręczników. Sól kuchenna pomaga niwelować brzydkie zapachy (takie jak stęchlizna oraz pot) z prania oraz rozpuszcza zabrudzenia i sprawia, że włókna stają się bardziej miękkie. Pranie ręczników z dodatkiem soli kuchennej sprawia, że przez dłuższy czas są one jak nowe, a ich używanie staje się przyjemniejsze dla skóry.

